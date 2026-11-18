亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）周二（11月17日）透露，自己曾參與新一代占士邦（James Bond）的選角工作，起初更一度認為英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）名氣太大，未必適合出演這個經典角色。不過，經過試鏡後，團隊一致認為羅拔柏迪臣是最佳人選。



亞馬遜旗下Amazon MGM Studios周一（11月16日）正式公布，由柏迪臣接替丹尼爾基格（Daniel Craig），成為第七位在大銀幕上飾演占士邦的演員。

貝索斯周二在美國加州出席Semafor舉辦的「Silicon Valley & The World」論壇時表示，選角團隊先從大批候選人中篩選出5名演員，安排他們穿上戲服，在實景場地與其他演員合作，分別演繹3個場景。他透露，團隊上周五（11月13日）花數小時審視試鏡片段，最終拍板。

2025年4月5日，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在美國加州出席2025年「突破獎」（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

貝索斯坦言，團隊起初對羅拔柏迪臣有所保留，認為或應選擇一名知名度較低的演員，但試鏡表現令所有人改觀。他形容，羅拔柏迪臣的演出有其獨特之處，團隊幾乎毫無爭議地一致傾向選用他，直言：「他就是占士邦。」

羅拔柏迪臣憑《哈利波特：火盃的考驗》及《吸血新世紀》（Twilight）系列打開知名度，其後參演《TENET天能》及《蝙蝠俠》（The Batman）等電影。

消息公布後廣獲好評，英國王室官方X（前稱Twitter）亦發文歡迎：「歡迎加入英王陛下的秘密情報局，邦先生。」而曾在《007：生死有時》（No Time to Die）飾演反派的雷米馬利克（Rami Malek）亦盛讚羅拔柏迪臣，認為他將會成為出色的007。新一集占士邦電影暫名《Bond 26》，由丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，《浴血黑幫》主創史提芬奈特（Steven Knight）負責編劇，艾美柏斯（Amy Pascal）及大衛海曼（David Heyman）擔任監製。