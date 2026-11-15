《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式確認接棒成為新任007占士邦！他日前已參與新片試鏡，據傳製作團隊對他的表現相當看好，不僅願意開出比其他候選演員更優渥的片酬，合約條件也相對寬鬆，讓他接替丹尼爾基克（Daniel Craig）的機會大增。



根據媒體Puck記者馬修貝洛尼（Matthew Belloni）報導，羅拔柏迪臣獲得的合約條件相當有利。其他進入候選名單的演員，據傳都必須在合約中承諾演出4部007電影，但羅拔柏迪臣只被要求簽下3部作品，顯示片商為了延攬這位知名度極高的男星，似乎願意在合約上做出讓步。

Robert Pattinson

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報導指出，最初進入007新任人選名單的演員，包括哥倫杜納（Callum Turner）、積克路頓（Jack Lowden）及佐斯奧康納（Josh O'Connor）。兩周後，製作團隊又安排羅拔柏迪臣與尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）進行另一輪試鏡。馬修貝洛尼分析，若前3名演員的試鏡表現已讓製作方完全滿意，製作團隊應該沒有必要再找其他人參與測試。

即將推出的第26部007電影，將是亞馬遜米高梅（Amazon MGM）接手系列後製作的首部作品。電影由大衛海曼（David Heyman）及艾美柏絲嘉（Amy Pascal）擔任製片，劇本交由影集《浴血黑幫》編劇史提芬奈特（Steven Knight）操刀，導演則由《沙丘瀚戰》系列的丹尼維爾諾夫（Denis Villeneuve）擔任。

羅拔柏迪臣曾以《吸血新世紀》系列中吸血鬼愛德華一角走紅全球，之後也陸續演出《哈利波特》系列、《沙丘瀚戰》及《蝙蝠俠》等作品，是荷里活備受矚目的男星之一。隨著新任邦德人選正式塵埃落定，外界焦點亦轉向電影進度；第26部007電影也尚未宣布上映日期，網路傳聞推測可能落在2027年底或2028年底，實際消息仍有待官方確認。

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