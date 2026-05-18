白宮釋出特朗普「占士邦」海報爭新主角　網批通脹嚴重卻只顧惡搞

系列電影《007》膾炙人口，近日亞馬遜（Amazon）美高梅（Metro-Goldwyn-Mayer, MGM）影業宣布，他們正在尋找新任主角「占士邦」（James Bond），熱愛討論時事的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當然沒放過這話題，白宮稍早釋出一張特朗普持槍模仿占士邦造型的形象海報。



《每日星報》（Daily Star）報道，亞馬遜美高梅影業才剛宣布徵集《007》新任演員，美國白宮就發布了這張視覺海報，畫面中的特朗普打起黑色領結、穿上燕尾服並手持槍械，帥氣地看向觀眾，下面附文寫上「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）金色標語。

延伸閱讀：007生死交戰｜盤點10套占士邦電影 數據揭秘呢一部最有代表性

+ 26

早前特朗普也在Truth Social分享過各種「變裝」AI照，像是化身軍艦艦長率隊駛過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、扮成神似耶穌的「醫者」治療民眾，或是以教宗的形象示人等等，都引起褒貶不一的話題。

即便特朗普和他的團隊如此「努力」，部分網友似乎仍不太買單，有人表示，他也希望讓美國再次偉大、梗圖也不錯，「但當我的錢包正受到汽油、通膨和其他海外衝突而衝擊時，我不會假裝一切都很美好」。

還有人重炮開轟，「每隔6小時就發一張低級AI圖片到Facebook上，這難道就是所謂的『讓美國再次偉大』嗎？這就是人民投票選出來的、特朗普競選時應許的承諾嗎」？

延伸閱讀：特朗普自比耶穌圖挨轟 伊朗轉發AI影片驚見「耶穌揮拳打臉吐血」

+ 7

延伸閱讀：

美國急了！伊朗官媒曝美「求和5條件」 盼換談判機會

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】