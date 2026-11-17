40歲英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式接棒成為影史第七代「007占士邦」！Amazon MGM 影業於16日宣布這項消息，未來他將攜手《沙丘瀚戰》（Dune）系列名導丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）開啟鐵金剛全新篇章，維勒納夫更盛讚派汀森「不僅擁有占士邦的永恆靈魂，更能為角色注入嶄新精神」。



隨著新任占士邦誕生，外界也再度聚焦歷代007的選角話題；事實上，回顧過去六代占士邦的上任歷程，幾乎每個人都曾面臨巨大壓力，有人被原著作者嫌棄、有人毫無演戲經驗，更有人因外貌慘遭全球影迷連署抵制。

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初代辛康納利遭原著嫌粗獷！第二代零經驗竟成最短命占士邦

回顧 1962 年《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）開啟007電影傳奇，初代占士邦辛康納利（Sean Connery）最初並非人人滿意的人選。原著作者伊安法蘭明（Ian Fleming）原本偏好氣質優雅的演員，認為出身勞工階級的康納利過於粗獷，不符合心目中的英國紳士形象，沒想到電影上映後，他粗獷中帶著幽默的演出反而奠定數十年經典。

1969年《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）換上澳洲模特兒佐治拉辛比（George Lazenby），當時他幾乎毫無電影演出經驗卻奇蹟勝出，但因前任形象太鮮明導致外界疑慮不斷，他拍完一部便閃電離開，成為正式系列中任期最短的占士邦。

羅渣摩亞改走喜劇路線演7部！提摩西達頓冷酷寫實反讓觀眾不習慣

1973年《鐵金剛勇破黑魔黨》（Live and Let Die）由當時已45歲的羅渣摩亞（Roger Moore）接任，是迄今接任時年紀最大的一位。面對如何超越康納利的難題，他選擇不刻意模仿，反而加入大量幽默、自嘲與誇張動作場面，坦言自己不把占士邦當成真正英雄，最終成功演活風趣紳士，一口氣主演多達七部作品。

到了1987年《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights），第四代鐵摩達頓（Timothy Dalton）決定回歸原著，強調占士邦冷酷、危險且嚴肅的一面，卻因與前作風格落差過大讓觀眾一時難以適應，僅主演兩部便卸任，不過他對角色寫實面的探索，也與多年後的版本形成有趣呼應。

布士南苦等9年才圓夢！丹尼爾基克被嫌太矮太醜險拒演

第五代皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）早在1986年就有機會接演，卻因電視劇合約問題被迫錯過，苦等整整九年才終於在1995年《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）穿上占士邦西裝，並成功讓停擺六年的系列重振雄風。

然而爭議最激烈的莫過於2005年接任的第六代丹尼爾基克（Daniel Craig），當時影迷不滿他頂著一頭金髮、嫌他「不夠高、不夠英俊」，甚至成立抵制網站；最驚人的是連基克本人一開始都想拒演，不僅擔心私生活全毀，更懷疑自己只是陪榜，直到在母親鼓勵下細讀《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）劇本，被會受傷、會心痛的寫實特務打動才點頭接演，最終憑藉五部作品成為影史傳奇。如今羅拔柏迪臣正式接下第七代重任，能否在比較與期待中開創屬於自己的時代，全球影迷都在拭目以待。

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