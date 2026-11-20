11月19日是健力士世界紀錄日（Guinness World Records Day），全球多國的挑戰者同日紛紛刷新新紀錄，涵蓋汽車特技、運動及藝術，為世界紀錄大全增添新創舉。



據健力士世界紀錄官網消息指，周四當天，美國現場繪畫表演藝術家加里巴爾迪（David Garibaldi）以自由神像為題，僅用43.5秒完成畫作，成為繪畫標誌性雕像的最快紀錄保持者。加里巴爾迪事後表示：「我希望能啟發正在聆聽我說話的小孩和那些想着想要嘗試的大人，而最難的部分是在追求這目標的途中，你會變得更優秀。」

來自英國倫敦的特技車手莫法特（Alastair Moffatt）駕駛私家車，僅以單邊兩個車胎平衡行駛，成功泊入兩車之間只有6.53米的空間，刷新世界紀錄。杜拜一支車隊則以12輛汽車，在同一圓圈範圍內同步完成「甜甜圈」漂移，創下最多汽車一同漂移的紀錄。

來自深圳的14歲BMX小輪車運動員劉浩冉一日連創兩項紀錄，分別是連續完成10次側空翻，以及做出3.13米的後空翻高度。他去年曾以2.9米打破英國車手保持16年的紀錄，今年再度刷新由自己保持的世界紀錄。

即使不靠特技，亦能憑簡單道具創出佳績：一名日本男子以高超技術創下三項跳繩紀錄；亦有人穿着人字拖跳繩，在一分鐘內跳249次。