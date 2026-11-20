荷蘭後印象派畫家梵高（Vincent van Gogh）生前最後兩個月創作的油畫《盛放的栗樹》（Châtaigniers en fleurs），周三在美國紐約蘇富比拍賣會上以連佣金1.904億美元（約14.85億港元）成交，刷新梵高作品的公開拍賣紀錄。蘇富比於開拍前數小時宣布，已就畫作涉及納粹時期「逼售」的爭議達成和解，拍賣得以順利舉行。



《盛放的栗樹》作於1890年，梵高當時剛離開法國南部的精神病院，定居巴黎近郊瓦茲河畔奧維爾村，在當地度過生命最後時光。蘇富比稱，此畫展現梵高晚期作品罕見的樂觀情緒與鮮明色彩，是私人市場上最重要的梵高晚期作品之一。

畫作上月曾於香港蘇富比旗艦藝廊展出3天，拍賣前估價1.8億美元（約14億港元）。今次成交價打破梵高另一作品《有柏樹的果園》2022年創下的1.172億美元（約9.14億港元）舊紀錄。

梵高畫作《盛放的栗樹》為蘇富比紐約「布拉基耶—阿列塔珍藏」的焦點拍賣品。（Reuters）

爭議源於畫作的收藏歷史。德國猶太裔出版商菲舍爾（Samuel Fischer）1909年購入此畫，其家族於1936年售出；菲舍爾後人早前質疑，家族當年在納粹統治下蒙受重大經濟損失，被迫出售畫作。蘇富比表示，現任藏家布拉基耶（Blaquier-Arrieta）家族1975年購入畫作，收藏逾半世紀，兩個家族已達成「雙方滿意」的和解，條款未有公開。