日本最勤力除草員胃口太好 JR東特聘山羊食晒雜草提前退休｜有片
撰文：王海
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大約一個半月前，日本JR東聘用了兩隻「除草山羊」來到JR四谷站（東京新宿區），期望它們能夠除掉站附近的雜草。這兩隻可愛的山羊其後以驚人的速度啃食雜草坪，如今周圍地區已變得「幾乎寸草不生」。山羊的「除草計劃」原定歷時3個月，但由於它們胃口太好，它們已在日前「提前退休」。
JR四谷站的兩隻「除草山羊」已提前退休：
據《朝日新聞》報道，JR四谷站位於JR中央線上，該路線橫跨江戶城填海造地而成的外護城河，其車站大樓建於鐵路之上。
從道路通往車站的大廳呈橋狀，橋下是填海而成的土地。
兩隻可愛的山羊被帶到這片雜草叢生的區域。
據JR東日本上野營業本部稱，這兩隻山羊於10月9日抵達，目的是除草。
在通知區政府後，名為「波奇」（雌性，2歲）和「凪」（雄性，1歲）的兩隻山羊開始了它們在四谷為期三個月的「限時生活」。
兩隻山羊其後在社交平台上迅速走紅，被親切地稱為「四谷」（Yotsuyagi，取自「四谷」和「山羊」的組合），並因其「可愛」和「療癒」而備受讚賞。
它們原本計劃在11月「休息一段時間」。然而，意想不到的情況發生了。
兩隻山羊以驚人的速度吃草，據負責人稱，最近這片900平方米的區域「幾乎寸草不生」。
目前，它們正在被餵食牧草，但由於天然雜草已被吃光，它們的「任務已經完成」。
這兩隻山羊將於11月提前結束工作，比原計劃的12月底離任時間提早一個半月。
報道指，「除草山羊」計劃將於2027年3月至5月回歸，但目前尚未確定是否會是同一批山羊。
負責人表示：「具體時間可能會根據草的生長情況而有所調整。」
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