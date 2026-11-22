一名臨床試驗參與者以腦內植入裝置操控遊戲《俠盜獵車手VI》（Grand Theft Auto VI，GTA6）的影片11月21日在網絡瘋傳。



據遊戲媒體IGN周六（11月21日）報道，影片中參與者毋須控制器，僅憑Neuralink 的腦部植入設備，通過腦部訊號操作角色移動、與對手打鬥，甚至駕駛水上飛機；他以輕觸無名指的念頭，令角色開槍射擊。

Neuralink 是馬斯克（Elon Musk）於2016年創立的腦機接口公司，研發腦植入晶片，旨在讓癱瘓等神經系統疾病患者以意念操控電腦及其他裝置。

資料圖片：Neuralink宣傳海報上，創辦人馬斯克的腦中放入一塊植入式芯片。（網絡圖片）

參與者憶述植入裝置前若想玩遊戲，須以口含操作杆連接 iPad 玩遊戲，令下顎痠痛；馬斯克則在 X 留言，稱「以Telepathy玩GTA6」。Telepathy 是 Neuralink 意念操控系統的名稱。

Neuralink 發布影片時同時發出免責聲明，強調其腦植入裝置仍屬試驗性質，未獲美國食品及藥物管理局（FDA）或任何監管機構批准；內容僅為自願參與臨床試驗者分享個人體驗，未必反映所有參與者或日後結果。