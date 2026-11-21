R星（Rockstar Games）今年6月正式公開《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）官方封面後，畫面中一名身穿綠色上衣、白色比基尼的捲髮女子隨即引發熱議，不少網友試圖找出這名封面女郎的真人原型。隨著遊戲正式上市，來自美國紐約的模特兒加西亞（Sabii Garcia）近日發文透露，自己曾擔任《GTA6》封面插畫的參考模特兒，並感嘆「至今仍覺得像在作夢」。



據美國媒體《BlackSportsOnline》報道，加西亞是一名居住在紐約的多明尼加裔模特兒，過去曾參與音樂錄影帶演出。她近日在社群平台發文表示：

這個秘密我已經保守超過一年，現在終於可以跟大家分享。（I’ve been keeping this a secret for over a year, and I can FINALLY share it with you all!）

她透露自己曾擔任《俠盜獵車手6》封面插畫的參考模特兒，即使如今看見完成的作品，仍感覺很不真實。

GTA 6官方封面中一名身穿綠色上衣、白色比基尼的捲髮女子引發熱議，來自美國紐約的模特兒加西亞近日透露曾擔任插畫的參考模特兒。（Instagram@sabiiixo）

對於獲得參與這款遊戲的機會，加西亞難掩興奮與感激。她也向參與製作的團隊表達謝意，並特別點名R星選角總監摩爾（Cali Elizabeth Moore）及R星製作協調員Marisa Malespina，感謝兩人促成這次合作。

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加西亞表示，這段經歷將成為她永遠珍惜的回憶，並興奮宣告：

我就是你們的《GTA6》封面模特兒。（I AM YOUR GTA 6 COVER MODEL!）

她也笑稱，至今仍不敢相信自己終於能夠公開說出這句話。

R星選角總監親自祝賀：同事不敢相信妳是真人

加西亞公開消息後，摩爾也在貼文下方留言祝賀，並透露當初合作時的趣事。摩爾表示，非常替對方感到開心，也稱讚與她合作的過程十分愉快。她更透露，自己曾向Rockstar辦公室的同事們介紹加西亞，但由於對方實在太漂亮，大家甚至不敢相信她是真實存在的人。

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