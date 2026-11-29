愛爾蘭男演員哥連法路（Colin Farrell）近日受訪被問到他心目中的全球最佳餐廳，他坦承香港的「甘牌燒鵝」（Kam's Roast Goose）是其首選。哥連法路表示：「無論我們去哪裡旅行，我小兒子都很擅長上網搜尋，結果他找到了這間餐廳——它有米芝蓮一星，外觀看起來像個破爛的鬼地方，但那裏的粵式烤鴨（Cantonese roast duck，應為燒鵝）簡直一絕。他（小兒子）就是我的美食導遊，他想去哪裏，我們就去那裏！」



哥連法路認為「甘牌燒鵝」是全球最佳餐廳：

50歲的哥連法路在接受一個專門介紹各地美食的社交平台TOPJAW時作出上述言論。

當被問到小時候最期待的「特別獎勵」是甚麼時，哥連法路憶述：「我以前對某些特定食物非常着迷，甚至讓我媽很頭痛，因為我在某段時間只肯吃那些東西。」

哥連法路指出：「有一陣子，我整整六個月都只吃卜卜米（Rice Krispies）；又有六個月，我只吃熱狗；還有像Lion Bars（朱古力棒）這類零食，我也曾瘋狂迷戀過。但若說到真正的『特別獎勵』——那種最棒的享受——就是我們那時候一年只能去一次麥當勞。」

哥連法路坦承：「（我最期待）巨無霸。不是複數的『巨無霸』，而是單數的『巨無霸』。（因為）一年只能吃一個（巨無霸）。僅此而已，絕對沒有什麼『第二次造訪』這回事。」

當被問到他拍過的飲食場景中，最不喜歡和最喜歡的是哪些時，哥連法路回想起電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）中那場「殘酷」的飲食戲，不禁面露難色。

哥連法路回憶道，當時現場擺滿了極其豐盛的食物，從香檳到餐包應有盡有，但他必須「拼命往嘴裡塞、猛力大口吞嚥」。拍攝過程非常不舒服，甚至讓他吐了出來。這確實夠「殘酷」的！

哥連法路盛讚甘牌燒鵝是全球最佳餐廳：

哥連法路在訪談中並沒有提到是何時造訪「甘牌燒鵝」，但他2024年參與拍攝Netflix電影《小人物之歌》時，曾在香港停留兩週半。

當然，他在電影《驚天殺局》（The Recruit）中與阿爾柏仙奴（Al Pacino）共同演出的那場飲食戲，則是他的最愛。

這是因為他在一場被虐場景中，竟然是用「巨無霸」來作為「利誘」道具。哥連法路解釋指，由於片中直接稱呼這款漢堡為「巨無霸」，因此必須先獲得麥當勞官方的最終許可。

為此，麥當勞還特別派了一位專家，或者該說是「巨無霸專家」到現場，製作出他見過最「完美無瑕」的巨無霸。

或許是喚起了童心，哥連法路在短短一小時內就吃掉了六個巨無霸。他開玩笑表示：「等於把六年份的巨無霸一次吃完了。」並補充指這彷彿填補了他小時候「那段絕望又貧困歲月」中的某種缺失。