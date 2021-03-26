橋本環奈童年照網民熱議　日本「千年一遇美少女」長成記有相為證

環球趣聞
撰文：
最後更新日期：

日本女星橋本環奈因為可愛的外貌，曾被封為「千年一遇的美少女」，出道至今話題不斷，並且主演過多部戲劇。最近她在社群網站上公布自己小時候的照片，可愛模樣引起粉絲大讚。

根據日本媒體「ねとらぼ」報道，日前橋本環奈在twitter上，表示「最近在twitter上聊私事的時候變少了，有點困擾……所以來放個小時候的照片吧」，並且分享了4張她自己還是幼兒、孩童時期的照片，短短3個小時就吸引到8萬人按讚。

被稱為「千年一遇美少女」　點圖看看橋本環奈的成長過程▼▼▼

+27
+27
+27

這並不是橋本第一次公布她以前的照片。過去她也在twitter上，放過其他她自己小時候、以及學生時期等時候的照片。有次她還趁着日本11月25號「好雙胞胎日」時（「11月25日」日文與「好雙胞胎」諧音），放上了一張孩童時的她與她雙胞胎哥哥照片，同樣引起不小迴響。

粉絲們則表示「居然有環奈的珍貴照片！光速保存」、「充滿懷念的照片耶」、「從一出生就是天使」、「小時候就超正」、「粉絲看到這樣的twitter很開心啊」、「好久沒看到我老婆小時候的照片了」、「太可愛了」、「10年前的事了吧？當時參加西村的老婆婆葬禮初次遇到小學生時的環奈，全家小孩子都長得很可愛呢！沒想到現在都成了女明星了」。

【同場加映】全球百大美女2020｜周子瑜入圍無意外　香港終於有首位女星提名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+222
+222
+222
日本神秘重型電單車美女網紅真身終曝光　竟然是佬味十足鬚根大叔
產後極速修身有罪？美國超模11天回復平坦小腹　PO相遭各界狠批
意大利男模教「輪廓特訓法」　網友驚呼似外星人　牙醫警告風險高
Playboy巴西美女模特兒靠自慰減肥　每周燃燒2000卡路里被指誇大
韓國超模為減肥連續5周只喝水　一天暈10次：時尚界差點害我沒命
內地爆紅重型電單車性感女神竟是富翁　被揭擁8豪宅及7台夢幻跑車

延伸閱讀：

衛冕4年「最快樂國家」...芬蘭菜依然讓人快樂不起來

失而復得！日寺廟百隻烏龜遭竊 善心人士捐黃色小鴨「加倍奉還」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。