輕鬆自在地度假是許多上班族夢寐以求的時光，但事實上，即便在放假的時候，常常也會被逼得要處理公事，打亂假期的步調和心情，更有許多人認為，即便自己是在休假，還是「有義務」要回覆訊息或email。

為何打工仔放假時仍在回覆電郵？（按圖了解）：

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英國網路安全公司Tessian所作的一份研究中，訪問了1000名在規模超過100人公司工作的上班族，有超過一半的人都認為， 公司內部會期望他們無論何時都盡速回覆email，而有6成的員工會在下班或休假時間，用手機回覆email 。

招募網站Glassdoor所作的研究也有類似的結果，23%的員工在使用特休假的時候，還是會很頻繁的察看電子信箱，15%的人會在放假時繼續工作，原因是害怕進度落後，或是沒有達標 。

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1. 害怕錯過，讓你放不下手機

進步的通訊科技反而導致我們更加忙碌，為了能夠平衡我們的身心健康，近期有個非常流行的概念，稱為「數位排毒」（digital detox），這是指人們選擇關上電腦或手機等行動裝置，放下職位和身分，不使用任何與外界聯繫的網路，認真享受生活本身。

BBC提到，「放不下」手機的狀況成因有很多。英國賭博公司蘭科集團（Rank Group）人力招募主任凱瑟琳‧瓦里洛（Catherine Warrilow）認為，在休假時遠離手機是一門藝術和技巧，許多職涯指導老師都會教學生練習，「我可以理解，許多人會害怕錯過重要機會或是任務，我自己在休假時偶爾也會想到工作，但我一定會拒接電話或是收email，有時候還會想到一些不錯的點子」。

2. 老闆無時無刻都在工作，員工只好照做

英國特許人事與發展協會（CIPD）分析，「需要隨時保持工作聯繫」的這股風氣大約從 15年前、藍莓手機廣泛流行後開始，讓上司對員工有某種期待，若是員工有科技產品的話，即便在休假或下班時間，也必須隨時保持聯絡，或是快速回覆。

CIPD會員總監大衛‧德蘇薩（David D'Souza）表示，很多公司老闆都會在休假的時候看 email，因此也默默期待員工可以做到，進而形成一種職場文化，「如此一來，大家就會擔心，如果沒有立刻回覆的話，可能會讓老闆失望」。

搬遷與維修服務公司Actual Group執行長克里斯‧哈汀（Chris Harding）提到，「有的時候，完全不知道公司發生什麼事也讓人很難完全放鬆，但有的人卻是需要暫時忘記工作上的事，才能放輕鬆」。他建議，

理論上來說，不管是什麼職位的人，都應該偶爾從工作中放個假，這樣也可以讓團隊適應少了某位成員的狀況，是否能繼續維持運作，搞不好能找到團隊合作的盲點。

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3. 休假一直有人打擾，其實人人都是推手

英國薩里大學教授亞倫‧伍德沃（Alan Woodward）認為，事實上，email的設計最早就是要讓人們在辦公室以外的地方工作，「當你不知道休假中的同事何時會回來時，就傳email給對方，若是得到回覆，你可能會忽略他在休假、繼續回傳。我們都可能變成別人無法在休假時放鬆的推手，因為這個系統一開始設計的用意就是這樣。」

放假自動刪文件，企業祭新解法

CIPD研究指出，大部分的公司都沒有硬性規定員工一定要在休假時回訊息，但是也有企業發現，單靠期望或勸導很難達成，因此想出一些對策。舉例來說，德國企業Daimler祭出了一項新政策，如果你寄email給正在放年假的人，那麼那封信會自動被刪除。

德蘇薩認為，在現代，人們必須學會如何與科技保持良好的關係，並確保自己不會過度成癮。而這個問題還需要企業改變其職場文化來解決，許多人力招募部門也已經開始注意到過度使用智慧型手機對員工造成的負面影響，包含精神疾病、睡眠不足以及過度壓力。若是員工可以在放假時獲得充分休息，再返回職場，對企業才有助益。

資料來源 / BBC

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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