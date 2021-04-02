英國女5年還完237萬按揭公開慳錢炒招　唯一以正價購買的東西是它

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-02 22:03

英國省錢狂人克洛伊（Chloe Carmichael），以「從不付全價」超級存錢形象廣為人知，從採購日常用品、新衣服、房子、甚至置辦婚禮，總是能爭取到折扣，現經常在IG分享省錢秘訣，包括購買零售商品自有品牌、利用現金回饋網站、購物冷靜期等，教導上萬名粉絲如何討價還價，控制開銷。

克洛伊是名品牌經理，28歲的她強調，「我也喜歡度假，喜歡開好車，我現在開的就是一輛Range Rover。人們只是不知道，這些東西的成本價錢也是能夠降低的。」

克洛伊23歲就與丈夫詹姆斯以10.5萬英鎊（約1,129,758港元）首期，買下一套價值22萬英鎊（約2,367,843港元）的四房房子，加上繼承了她爸爸留下85,000英鎊的遺產，在5年內以每年1.8萬英鎊（約193,732港元）薪水付完按揭。

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這對情侶2018年結婚時，克洛伊同樣省了1.5萬英鎊（約161,338港元），唯一全額購買的是1499英鎊（約16,123港元）的婚紗。她穿戴的頭紗只要11英鎊（約118港元），花飾每件10英鎊（約108港元）， 送給賓客的禮物更只需49便士。克洛伊強調，「我找到很多折扣，想了巧妙的點子，在沒有人注意的東西上省錢，就能在重要的事情上花下大錢。」

克洛伊向英媒透露，開始省錢是為了紀念節儉的父親，「他總是在尋找特價商品、折扣碼、餐廳優惠卷，更常與人討價還價。」她表示，年輕時覺得父親很丟人，但在17歲找到第一份工作後也開始省錢，「我為了錢努力工作，那為什麼不想辦法讓它走更遠、值更多呢？」在大學期間，因學貸省下各種花費，克洛伊僅憑3份打工就省下7,000英鎊（約75,290港元）。

克洛伊現在透過「克洛伊省錢俱樂部」網站（Chloe’s Deal Club），分享省錢秘訣與現有的市上折扣，幫助上萬人在美容、旅遊、家居及餐飲方面省錢。疫情封城其間，克洛伊更幫助會員們省下逾25萬英鎊（約2,688,522港元），因為「幫助別人在他們喜歡的東西上省錢，是世界上最有成就感與令人滿足的工作。」

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