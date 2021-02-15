極簡人生不僅代表只懂執屋　6種極簡主義者愛美、愛慳錢都在其中

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-15 10:30

最近看到了一個外國的YouTube影片很有趣，他介紹了6種不同類型的極簡主義者，由於他是用英文介紹的，我們也希望能和大家一起討論，因此用中文大致翻譯過來，一起來看看你我到底是屬於哪一種類型的極簡主義者吧！

極簡主義者究竟可以分為哪幾個類型？（點擊下圖看清！）

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1. 美學型極簡主義者（Aesthetic Minimalists）

其實「極簡」這個詞源自於「藝術風格」的一種類型，例如畫作、藝術品、音樂等，應用在居家環境上則屬於比較現代感的設計，裝飾性的元素和用色都比較少、線條也偏向簡單俐落，主要強調建材原本材質的展現。

這類型的極簡主義者比較是單純受到這樣的藝術風格或是居家風格所吸引，開始極簡生活的動機就是來自於「欣賞這類型風格的美感」，因此在居家風格或是本身使用的產品都會選擇視覺上簡單俐落的極簡風格。

我們自己則是居家風格會比較偏好無印良品的居家風格，平常會用到的物品也會比較偏好簡約的設計。

2. 生活必需型極簡主義者（Essential Minimalists）

比起美學型極簡主義者重視視覺上的感受，生活必需型極簡主義者更重視的是「物品本身的實用性」，如果生活不需要擁有更多不必要的物品，就不需要去擁有它們！

他們所擁有的每一樣物品都有其使用功能與使用目的，尤其「多功能性的物品」可能是他們的最愛，例如他們可能擁有「膠囊衣櫃」，透過多樣性的重複穿搭來達到不同穿搭變化的目的。

另外，他們在功能和品質上也特別重視，因此他們往往會選擇材質較好、壽命較長的產品，在選擇物品的時候會比較理性，比較少受到感性因素的影響，一旦物品不符合需求，他們也能夠快速斷捨離。

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3. 財務型極簡主義者（Financial Minimalists）

這類型的極簡主義者之所以開始極簡生活的主要目的是「為了達到財務自由」，實行極簡生活往往能夠減少許多支出，他們也比較不會將錢花在奢侈品、或是為了品牌LOGO而購買昂貴的產品。

比起買車，他們可能會選擇搭乘大眾交通運輸，比起購買新的衣服或設備，他們可能會選擇把物品拿去給人縫補或修理。

同時，透過減少支出，他們也更能不再屈服於不喜歡的工作，並透過學習投資理財、被動收入的建立，讓自己提早實現財務自由、提早退休、享受更多自己的時間，也就是最近很流行的「FIRE運動」。

4. 環保型極簡主義者（Eco-Minimalists）

相較於財務型極簡主義者是為了「減少支出」而極簡，環保型極簡主義者通常是為了「減少浪費」而極簡。

這類極簡人不買車不是為了省錢，而是為了減少碳足跡、為了地球盡一份心力，之所以物品選擇先用修補的方式而不直接買新的，也是為了減少資源浪費，盡可能地做到物盡其用！

他們會將「極簡生活」視為一種環保的手段，因為擁有更少物品往往也能夠減少更多垃圾和浪費，這也是為甚麼許多環保人士後來都開始極簡生活的原因！

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5. 體驗型極簡主義者（Experiential Minimalists）

這類型的極簡主義者往往就是數位遊牧民族或背包客，他們之所以會開始極簡是因為這樣才能夠沒有阻礙地到處旅行、更自由地在不同地點移動、獲得更多不同的體驗！

他們追求的「更多」是「經歷和體驗」，而非物品，在旅行的當下，他們能夠更專注當下的感受、體驗或是更融入當地的文化，創造更多寶貴的回憶！

我們自己覺得我們應該是這一種類型的極簡主義者，只是我們最喜歡體驗的是不同的「住宿環境」，不知道大家對我們的看法是哪一種呢？（在底下留言讓我們知道）

6. 靈修型極簡主義者（Mindful Minimalists）

這類型的極簡主義者減少物品是為了掃除心靈雜物、獲得更平靜的內心，以及讓他們能夠更專心在當下要進行的事物上，以及喜歡的事物上。

例如，他們在用電腦工作的時候，為了想要專注在工作上，他們會將桌面保持淨空，只留下工作需要的物品，往往也能提升工作的效率和成果。

他們通常更會學習專注於當下、活在當下，時常觀察自己的感受、情緒，讓自己不被外在的事物所綁架，可能也會搭配靜心或冥想的日常練習，當一個人能夠活在當下，其實也就會發現自己不太需要很多物品了！

不管你是為了甚麼目的而開始極簡生活，似乎極簡生活對於生活美學、財務、環保、心靈修練都有很高的助益呢！

以上就是6種常見極簡主義者的類型，沒有哪一個比較好或不好，只是每一種類型的極簡人追求的生活價值不同而已，不知道大家有沒有想過自己是為了甚麼而開始極簡生活的，有沒有因此更瞭解自己努力實現理想生活背後的動機和信念了呢？

歡迎留言給我們，告訴我們你是屬於哪一種類型的極簡主義者吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：精準生活設計-布蘭達&維尼，原文：6種不同類型的極簡主義者：你是哪一種？】