小資女5大理財秘訣改變小習慣　每日飲少杯咖啡買新衫要揀呢款？

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-01-26 12:01

開始賺錢之後就會發現金錢實在是一個很難掌握的東西呀！想省小錢賺紅利點數，又怕用信用卡感受不到「現金流」；想養成儲蓄習慣，但想買的東西真的好多；因為不想生活過得毫無質感，所以偶爾也想買點東西慰勞自己。今天編輯就要教大家5個有效節省開銷的方法，當你要下單一個東西的時候不妨回頭想想這5個撇步吧！

按圖看改變哪些小習慣能助你儲大錢▼▼▼

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以上5個省錢撇步就獻給想存錢的小資女們，不論你是剛出社會的小資族，或是沒存到錢的老鳥，都必須好好檢視一下自己的消費習慣，想變得有錢當然不是只靠節流就能成功，但如果連這些小習慣都改不掉就會離存錢更遠了！

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