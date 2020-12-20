儲錢是應份死儲爛儲是美德？　「窮儲式」理財沒目標變相虐待自己

我對財務觀念完全改觀最初的轉捩點，是八年前決定要訂婚的時候，在那之前的財務觀念都只考慮到黃金圈的中間和外層，也就是「怎麼做」跟「做甚麼」，我存錢的方式就是有錢就省錢，沒錢就加班，有債就還，在利用記帳的方式，控制支出。然後就一直重複着，一直超支，一直加班一直省錢的地獄迴圈，難道我做錯了！？

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沒錯，就是不知道「為甚麼」要存錢？才會陷入這地獄迴圈

「黃金圈」的概念，對找尋做事情的動機，以及怎麼處理，非常的好用 ，從心開始，由內在引導外在 。

接下來我就是利用三個主題，為甚麼，怎麼做，做甚麼，來幫助大家「真正」的感覺到有存到錢，而不是一昧的只知道存錢，這樣是非常沒有意義的。

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先問個問題，有人知道自己存錢是為了甚麼嗎？

很多人存錢的目的是退休，又或是財務自由，有這動機真的很好，但有想過要存多少才能退休嗎？要擁有多少才算是財務自由嗎？這更深層的思考應該沒幾個人想過，大都是用越多越好來帶過，但是多少才足夠呢？總不能漫無目的的存下去吧。

我先快速定義一下退休跟財務自由差異！

退休跟財務自由的概念是不一樣的，「退休」的概念是甚麼都不做，然後遊山玩水到處玩，有種等死的概念，所以大部分會有退休這念頭的年齡層都偏大。

而「財務自由」則比較偏向不用擔心金錢的問題，無後顧之憂，能做自己想做的事，而會有這念頭的人大都在偏向比較有體力的。

因此當等定義不同的時候，存款的數目就會有大大的差異，因為想要60歲退休的人，他的財務目標可能只需要400萬港幣，但是有的年輕人想40歲就退休，可能就需要存到800萬港幣！

40歲！800萬？通常這念頭一出來，可能就有99%的人，就繼續回去補眠了。但是假如是要財務自由呢？那可能只要200多萬就可以打發掉了，因為財務自由的重點在現金流，也就是所謂的被動收入！

但不管是選擇哪一項，至少願意執行的人會有動力開始存錢，然而卻有更多人不知道自己為甚麼要存錢。

沒有目的的存錢，就會沒有目的的花錢，因為永遠都是多存的！

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在2008年的當時，我還只是一位薪水還不錯的窮小子，身上存款幾乎是0，誰會想到過了10年後我居然會站在這裏分享如何財務自由，在當時唯一的信念就只是賺錢，還錢，不要餓死，也因為這樣的想法導致我所做的事都只是為了活下去，生活過的很累，也不知道在忙甚麼？

就在一個晚上，我夢見一位背影帶點浮腫，頭髮短短的有點蒼白，衣衫不整，並不時的發出喘息聲，年齡初估約五十多歲的人，他正窩在一台大型設備裏面維修遊戲機。

「嘿，老大，需要我幫你忙嗎」

「好阿」，他轉過頭來跟我說「你去門後面幫我把板手拿過來」

瞬間我就驚醒了，而且滿身是汗！猜猜看，我看到了誰……..，沒錯，就是看到了自己，這也太真實了吧！天啊我五十多歲還在修遊戲機……只要想到我五十多歲還蹲在遊戲機裏面維修，就覺得這一輩子完了。

於是我心中萌生了一個強烈的念頭！

我要離開科技業，這樣才能擁有自己的生活。

我要擁有足夠的存款，這樣才能離開這工作。

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我開始積極的儲蓄，學習理財以及學習投資，並開啟了財務自由的大門。現在回頭看，當初的願望，感覺有點小，但是卻是我人生重新開始的轉捩點。

儲蓄只是個過程，而金錢是個工具，只是用來幫你達到目的的加速器。

我想要讓大家知道找出自己的夢想很重要，這樣才能有動力存錢，並讓自己有勇氣去做自己想做的事

大家試看看這個造句，找出動機跟目標：

我想_______________（目標），這樣才能 __________（動機）

每個人都可以利用這種簡單的造句去試着去找出自己的夢想以及動機，然後想辦法加以去執行，讓自己每個月單調的存款，變得有生命，有活力，並且富有意義。當做一件事情是有意義的，那就有很大的機會堅持下去。大腦會對有意義的事會勾勒出一片想像的到的未來，讓我們覺得非常真實，從而有動力堅持下去。

夢想要大，目標要明確，方向要對

假如你的最大願望是天天喝珍珠奶茶，下班看美女。那…….真的不要需要存錢，只要找一份過得去的工作，而且最好是接近大學的就好了。所以你的夢想是甚麼你就會成為甚麼。拜託！別走歪了。

夢想有多大你的世界就多大，有了夢想之後設立階段性的目標，這樣才有辦法檢視還差多少，當你有了階段性目標之後，就不容易失焦，才不會在努力的途中就莫名其妙花了一筆花費。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陳莘傑，原文：為什麼要存錢】