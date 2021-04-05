美國女子長出鬍鬚　比部分男人更濃密　堅持不剃盼覓得愛鬍子男友

環球趣聞
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美國27歲女子華倫（Klyde Warren）15歲起臉上就開始長出濃密鬍子。她常收到約會應用程式或其他社交平台網友批評她很「噁心」，但她不讓這些惡毒言論傷害自己，稱鬍子是她最愛的特色，也希望找到一個愛她鬍子的伴侶。

懶理批評堅持做自己　點圖看看華倫留鬍子前後的對比▼▼▼

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華倫坦承外界負評一度困擾她，但她現在很有自信，還說過去男友都很喜歡她這項特徵，尤其最後一個男朋友大力支持她，並以一種健康的方式愛着她的鬍子。

華倫提到15歲開始長鬍子後沒多久她就決定不要刻意刮掉鬍子，透露自己的鬍子很好整理，只需要偶爾修剪一下，每天洗一次即可。華倫的媽媽不喜歡她的鬍子造型，但她一點都不在乎且拒絕刮鬍子。華倫表示：「我自然而然就長成這個樣子，所以就順從天意吧。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，華倫的鬍子起因為「多毛症」，會讓女性在臉部、頸部、胸部、腹部、下背部、臀部或大腿上生出濃密黑髮，通常是因為荷爾蒙或雄激素增加而引起。網友SandyBrown1看不慣華倫，認為「她剃掉鬍子比較好看。」網友newchapter也說長鬍子的華倫實在不吸引人，但強調「這只是我個人意見，她有權決定自己的樣子。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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