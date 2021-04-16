泰國女星4次密切接觸確診者皆無恙　義賣「抗疫護身符」民眾瘋搶

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-04-16 16:41

泰國演藝圈頻傳疫情，多名歌手、DJ、演員紛紛傳出確診，連《天生一對》的Bella也因接觸確診者現正居家隔離中。不過泰國女星娜塔玻提米露克（Taew Natapohn）自疫情爆發以來多次接觸確診者，每次卻都能全身而退，被網友封為「娜迦抗疫女神」，對於此封號，Taew也十分樂意接受，更順勢推出「女神防疫週邊商品」，要將所得全數捐出用於防疫。

【相關文章】泰國知名女星4次接觸確診者兼隔離皆無中招 網民：抗體找到了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

泰國女星娜塔玻提米露克（Taew Natapohn）自泰國第一波疫情爆發至今，加上曼谷群聚感染引爆的第3波疫情，共接觸確診患者4次，但6次檢測卻從未染疫，多次在疫情中倖免於新冠肺炎病毒的她，被網友笑說是「病毒不侵的女神」、「女神的血就是解藥」，更因主演《三面娜迦》而被封為「娜迦抗疫女神」。對於「抗疫女神」的封號，Taew也十分樂意接受，順勢推出「女神防疫週邊商品」。

泰國3台一姐Taew近日因接觸確診患者而接受新冠肺炎篩檢，日前開心在Instagram上向粉絲分享第6次獲得陰性檢驗報告的好消息，並希望分享自己「多次逃過病毒魔爪」的神力給粉絲沾沾喜氣，推出「女神護身週邊限量商品」，包含手機背板吸盤（380泰銖）、貼紙（60泰銖），上頭印有她身穿金服、頭戴金飾的佛系頭像，所有販售所得將全數捐給Bamrasnaradura研究院及Ramathibodi基金會，以用於抗疫所需。讓粉絲直呼想要女神保佑加持，也樂於買單做公益。

Taew還開玩笑表示，帶上護身符，誠心默念咒語後，等待15分鐘，然後再去做新冠檢測，奇蹟就會顯靈。擔心有人誤會，她還特別說明這只是溫暖人心的玩笑話，並呼籲大家一起購買做慈善。

「女神護身週邊商品」限量發行100套，預計4月20日開始出貨，所有販售所得將全數捐給Bamrasnaradura研究院及 Ramathibodi基金會，以用於抗疫所需。

【同場加映】泰國變性美女參加徵兵抽籤 半裸排隊照引熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

更多參加泰國兵役體檢的男兒身「美女」▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

認識泰國明星｜”道妹”Taew，一出道即泰劇女主的泰國三台當家花旦

泰國女星Taew Natapohn 4次接觸確診者卻無恙 網友笑稱：解藥找到了！

【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】