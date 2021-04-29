英國王室｜威廉凱特結婚10周年　「放閃」大曬恩愛合照

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-29 17:50

英國王室的威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）4月29日慶祝結婚10周年，兩人透過官方社交網站發放恩愛合照「放閃」。

威廉與凱特的官方Twitter發文表示，照片在本周拍攝，由攝影師弗洛伊德（Chris Floyd）掌鏡。

手上飾物來自戴安娜

在合照中，凱特身穿淺藍色碎花洋裝，威廉王子穿上襯衫與藍色毛衣，據雜誌《Harpers Bazaar》報道，這張照片也內藏玄機，凱特手上的藍寶石戒指是威廉母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）的遺物，至於威廉戴上的手錶，也相信是來自戴安娜的禮物。

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威廉與凱特在2010年10月訂婚時，凱特曾首次展示圖中的藍寶石戒指，當時威廉表示他把戒指交給凱特，是希望確保母親戴安娜不會「缺席」他的婚禮。

威廉夫婦在2011年4月29日舉行盛大婚禮，婚後兩人育有3名子女，包括喬治小王子（Prince George）、夏洛特小公主（Princess Charlotte）及路易小王子（Prince Louis）。

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