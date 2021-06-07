撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-07 17:10

加州范杜拉市一處劇院，趁着疫情停業期間進行內部翻修，竟在內部找到一個已經報失長達46年的錢包。工作人員透過社交媒體的力量，終於讓錢包回歸失主。范杜拉劇院上個月底在粉絲專頁發出尋人啟事，引來失主興奮回覆。

范杜拉劇院（Majestic Ventura Theater）為加州一間歷史悠久的大型展演空間，在疫情休業期間，決定進行內部翻修整理。根據外媒報道，工作人員在清掃內部時，偶然在角落一處縫隙中，發現一個紅色錢包……

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根據員工描述，當時錢包被一堆飲料罐、糖果紙、電影票根等垃圾埋在一起。工作人員根據錢包內的線索，確認錢包的主人是一名叫做迪斯汀（Colleen Distin）的女性，並在粉絲專頁上發文詢問：「有人認識一位叫做柯林．迪斯汀的人嗎？」這篇貼文獲得超過1000次分享，失主迪斯汀也在貼文下方回覆：「是我的！」

迪斯汀興奮表示，她在1975年，才20歲出頭時，在當時的電影院遺失了錢包。當她從電影院回家的隔天，發現錢包不見了，立即與電影院聯繫，工作人員曾承諾會再聯繫她，沒想到一等就是40多年。迪斯汀說，非常感謝電影院的工作人員幫她找回遺失多年的錢包，因為錢包裏有幾年前剛過世的母親的相片。

迪斯汀說，她最初並不想公開談論這段經歷，但沒想到在網絡上反應如此熱烈，因此決定公開分享。她說，大家對這件事的關注表示社會上的人們都渴望這類有人情味的暖心故事。「大家需要看到能夠感恩的故事，這就是為什麼大家會被這段故事觸動。」

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可惜的是，帕蒂早在2013年便已過世。校方將錢包交還給她的子女，讓他們得以一窺母親的高中生活。帕蒂的子女們也從錢包中分別取走了一枚硬幣，以紀念他們的母親▼▼▼

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