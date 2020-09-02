年齡不是秘密　30、40、50歲自信女生：心境最重要　懂得做回自己

社會觀點普遍認為，女人的賞味期和價值，會隨著年紀增長而逐漸降低，讓熟女們不得不自我保護，開始對自己的年齡三緘其口。這期受訪者分別是30、40以及50歲熟女，對她們而言，年齡從來都不是秘密，成功活出屬於熟齡女性的優雅步調，從自身透露從容與自信。

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年齡只是數字 心境最重要——黃淑玲，副導演，30歲

「30」一直是女性的心理關口，她們一直不願告別2字頭的分水嶺，因為在普世價值下，踏入3字頭，人便不再年輕，對單身人士而言，情況更甚，因為會被套上「敗犬」和「剩女」的稱號。今年踏入30歲的黃淑玲，目前單身，但她從不掩飾自己「30歲」的事實。「我29歲時，便已對外宣稱30歲。」她認為，年齡不過是個數字，心境才最重要，而且她喜歡30歲的自己。

她覺得30歲的自己更成熟、穩重。「現在的我，不再需要開口向長輩伸手拿錢，能負擔得起心中慾望，想出國就訂機票…」雖然目前的她還不能說事業有成，但已從場務晉升到副導演一職，月薪是之前的3倍。「我的目標是成為導演。」20幾歲時，她還是一張白紙；但現在她擁有更多可貴的人脈與經歷。「這是社會新鮮人無法立刻取代的。」不過，她笑言，30歲人的臉部確實會比20幾歲來得薄。「如果你現在叫我去做需要斟茶倒水的茶水工作，我應該做不到。」

另外，她不否認過了30歲，身體狀況會下滑，體力也會變差。「以前日夜顛倒一個星期，只需一天就能恢復體力；但現在，忙一天，就需要一個星期來恢復。」雖然目前仍不會花大錢在護膚品上，不過對於護膚品選項她卻有另一番看法。「年輕時，愛噴香水，但現在都會以精油取代。」她笑說，或許是精油給人一種更養生的感覺吧！

當自己也到了一個講究養生的年齡，回頭看看家中長輩，也會發現他們頭上的白髮多了許多。「前年爸爸的健康亮起紅燈。」當時，黃淑玲爸爸因為腸潰瘍，需要緊急送院治療。「那時候，是我一個人送爸爸入院。」回想起當時的情況，她說：「真的很擔心！」人生踏入30歲，生老病死都不再遙遠，需要面對親人離世殘酷現實。「只要有時間，都會抽時間回檳城陪陪爸爸和婆婆。」

黃淑玲，副導演。（馬來西亞東方網）

時有所得：更懂得愛自己

每次與親戚朋友見面必出現問題：「30歲人了，幾時結婚呀？」當事業進入穩定期時，下一步就好像必定是進入結婚這個步驟。

30歲了，一封封的紅色炸彈，提醒著身邊朋友陸續已結了婚，讓黃淑玲苦笑道：「怎麽自己還沒嫁得出？」不過，她一直堅信，努力讓自己變成更好的人，才會遇到理想中的對象。

詢及踏入30歲最大的領悟？「懂得更愛自己吧！」她口中的愛自己除了較願意捨得花錢購買自己喜歡的物品之外，更重要的是聆聽自己心中所需。以前的她，三不五時就喜歡鬧情緒，甚至一直偽裝自己一個人也可以過得很好。「其實內心是孤獨的，每次放工回家都會一個人累倒在沙發上睡覺。」她坦言，或許是因為習慣有話直說，她自小經常遭受到同學們排斥。「有段時間，我不敢說直話，每說一句話都會經過修飾才說出口，即便是對著好朋友。」不辛苦嗎？「辛苦啊！」

所以來到3字頭，她想要擁有全新的開始，做回自己。

「如果對方真的把我當好朋友，我覺得她不會因為我的直言直語而討厭我。」隨著年齡的增長，黃淑玲似乎看開了一些事情。確實，女人不該活在別人的眼光底下，勇敢做自己才是最美！

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勤運動 勤保養——黃兆嬿，自由工作者，43歲

黃兆嬿在42歲那年，以高齡產下女兒。「當時身邊有很多人擔心我會很辛苦，叫我多休息。」但她說，懷孕期間除了患上妊娠期糖尿病之外，並沒有太大的不適。「我甚至還堅持健身、舉重。」每天運動是她的習慣，她說：若因為懷孕而放棄運動，她反而不習慣。

黃兆嬿和丈夫結婚6年，但礙於荷爾蒙失調關係，一直沒成功懷孕。「曾想過試管嬰兒，但因為費用太高，只好放棄。」她笑說，或許是上天覺得他們兩夫妻的生活已經太過枯燥，所以賜給他們一個寶寶。

40多歲才生女，況且丈夫比她年長3歲，難道不擔心體力沒辦法負荷嗎？

「體力不是問題，因為我和老公一直都有運動的習慣。」她反而擔心自己沒辦法陪伴女兒太長的時間。「我63歲時，她才20歲。」她坦言，如果她和丈夫都離開了，女兒一個人會很孤單。「如果有機會，我想多生一個，好讓女兒有一個伴。」

黃兆嬿的人生進行曲幾乎比同年人來得比較慢；她在40歲那年，才嘗試打工度假；42 歲高齡產女，但她故事告訴我們：女人不要因為年齡，而限制自己，即便青春不再，女人也可以活出自我！（馬來西亞東方網）

43歲的黃兆嬿保養得宜，相約咖啡廳見面，甚至不敢相信她就是這次的受訪者。同行的攝影師也直呼：「看不出來。」對於保養秘訣，她說：「應該是每天運動的關係。」另外，她亦非常勤於護膚，早晚都會敷面膜和用儀器滾臉。「我連要進產房生孩子之前都要敷臉，因為我怕我女兒出來認不出我。」她笑說。

她分享，身邊很多人都不相信她已經43歲。「當初在醫院，護士根本不相信我是寶寶的媽媽，覺得我不像是已懷孕生子的女人。」她笑言，自己現在還是頗有市場，在健身房常會遇到小鮮肉搭訕。「健身房的經理曾經要追求我，他更一直請我的私人教練約我吃飯。」即便黃兆嬿向他表明，自己已嫁為人婦以及是「姐姐」身份，但對方還是不願相信。「他們會覺得一個40幾歲，已婚的安娣不可能每天獨自一個人到健身房健身。」

黃兆嬿的經歷證明了一個女人的年齡並非重點，因為女人只有漂亮與否的區別。「我從來就不會介意透露我的年齡，因為我樣子不像啊！」此時她臉上的自信確實讓她明艷照人。

時有所得：體驗打工換宿

黃兆嬿不僅外型年輕，心態亦然。她在41歲那年，和44歲的丈夫一起到清邁體驗打工換宿。眾所周知，打工換宿一般是年輕人為體驗當地生活而選擇的旅遊方式，但兩人並沒有因為年齡而限制自己。

「我一直很想嘗試，只是之前沒有時間和機會。」

不過，夫妻倆以高齡姿態申請打工換宿，很多民宿老板都不願意聘請，因為擔心他們的體力無法負荷。「最後清邁一家民宿需要人幫忙建造房間，所以我們便過去體驗打工度假。」

她分享，當時夫妻倆的工作主要是把泥土、稻米殼混合製成泥磚。她笑說：剛開始，民宿老板對夫妻倆的態度並不友善。

「或許覺得我們是來騙吃騙喝的吧，認為我們這把年紀沒辦法做太多體力活。」不過，他們確實是當中年紀最大的，然而這並沒有影響他們的表現。「我們和民宿老板最後成為了朋友。」

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出門都以最佳狀態示人——楊梅梅，家庭主婦，50歲

很多女人進入50歲後，會自覺自己已是歐巴桑，沒什麽好打扮的，於是開始不修邊幅起來。不施脂粉、頭髮淩亂、穿著拖鞋上街、在公共場合上大聲喧嘩，讓女人味越離越遠。只是，女人為什麽要隨著年紀邋遢起來呢？

今年50歲的楊梅梅說：「我每次出門都要以最佳的姿態示人，即便沒有精心打扮，也至少要端莊。」她說，自己不會像其它女人一樣，頭髮夾著一個大鯊魚夾就出門，然後滿嘴粗口，完全沒形象可言。「我當然不會刻意偽裝自己是貴婦，講話小小聲。」她的性格一直屬於大剌剌，說話和笑聲比較大聲，也喜歡直話直說，和她相處，非常舒服。

對於上了年紀的女人，很多人都會認為已經沒有再打扮的必要，但楊梅梅絕不認同，對她而言，打扮從來都是女人的專利，無論年齡或身份。（馬來西亞東方網）

在人生下半場做回自己

即便已50歲，但楊梅梅的愛美程度不輸年輕女孩，她笑說：「我常和朋友說：如果吃糞便能讓我變漂亮，我也會吃。」只要聽聞什麽補足品能有美顏功能，她都會購買。她坦言，自己是越老越愛美。「可能是怕變老，怕不美吧！」

不過，所謂女為己者容，與丈夫結婚超過25年，一對兒女也長大成人，還有打扮的需要？「我打扮不是為了取悅老公，而是為了哄自己開心。」每每有人稱讚她保養得宜，樣貌不像50歲時，她都會十分開心。

她每天堅持做1至2小時的運動，亦不會因為自己已年屆50就拒絕高難度動作。「多難、多復雜的動作，我都會嘗試去做。」

即便已50歲，但楊梅梅的愛美程度不輸年輕女孩，她笑說：「我常和朋友說：如果吃糞便能讓我變漂亮，我也會吃。」只要聽聞什麽補足品能有美顏功能，她都會購買。她坦言，自己是越老越愛美。「可能是怕變老，怕不美吧！」

不過，所謂女為己者容，與丈夫結婚超過25年，一對兒女也長大成人，還有打扮的需要？「我打扮不是為了取悅老公，而是為了哄自己開心。」每每有人稱讚她保養得宜，樣貌不像50歲時，她都會十分開心。

她每天堅持做1至2小時的運動，亦不會因為自己已年屆50就拒絕高難度動作。「多難、多複雜的動作，我都會嘗試去做。」

不過，回到現實，女人保養也是相當耗資。「我之前到日本旅遊，就買了約1萬令吉（約1.8萬港元）的護膚品。」

老公難道沒有抱怨太奢侈？

「老實說，我老公一直是屬於非常寵我的類型，只要我喜歡，他都會給我買。」

當然，她也不想要把老公錢花完，只是她認為，自己辛苦了大半輩子，終於把兒女撫養成人。如今，走入人生的下半場，她想做回自己，回到年輕時，愛美的自己。

「我常和老公說，不必留錢給孩子，他們要是有能力就會自己賺，要是沒有能力，留給他們也沒有用。」她的老公目前已半退休，而到處旅遊是夫妻倆目前最大的消遣活動。

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時有所得：享受和珍惜當下

2年前，楊梅梅因為腹痛到醫院檢查，發現子宮生水瘤，當時醫生便建議她切除子宮，免除後患。「我當時一直不願意。」雖然很多人無法理解她拒絕的理由，並認為她早已完成了生兒育女的使命，即便切除也無大礙。

「一個沒有子宮的女人，就不算是一個完整女人了！」

前後拖了將近2個月，後來經過醫生詳細檢查，發現她子宮除了水瘤還有血瘤。「為了保命，我只好妥協。」回想起當初被推進手術室那一刻，她說：「我捉住護士的手大哭！」女人沒有子宮，便沒有了女性荷爾蒙，會加快老化速度，雖然醫生建議她服食荷爾蒙藥，但基於她家族有癌癥病例，屬於癌癥高峰群，所以不敢多吃。「醫生叫我吃2年，但我只吃了10個月。」

對於愛美如命的她而言，一直擔心自己會因為沒有荷爾蒙而老化。「我一直和朋友說，如果有一天你發現我變醜、變老了，你一定要告訴我！」她笑說，自己每天都會捏自己的皮膚看是否鬆弛。不過，也因為這場大病讓她意識到人生無常，享受和珍惜當下才是最重要！「以前我很多東西都不敢吃，但現在蛇蟲鼠蟻都敢嘗試了（泰國旅行時）。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】從容自信 活出亮麗自我 年齡不是秘密】