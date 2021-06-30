新西蘭大學研發「減肥神器」限制飲食　遭批評是羞辱式酷刑裝置

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-30 21:09

新西蘭研究人員研發出一種全新的「減肥裝置」，它使用磁鐵將人的下巴「夾在一起」，希望藉此限制飲食，不過這也引來批評，有人將其比作中世紀的酷刑刑具。

這項「世界首創」的裝置包括牙醫將磁鐵和螺栓安裝到使用者的上下臼牙上，並藉著磁鐵的力量使頜骨只能張開約2公分。奧塔戈大學（University of Otago）健康科學學院的首席研究員布倫頓（Paul Brunton）表示「這限制使用者只能吃流質飲食，而不會影響呼吸或說話等人體功能」。

布倫頓表明「這是一種非侵入性、可逆、經濟實惠且具吸引力的外科手術替代方案」，並強調「事實上這個設備沒有任何不良後遺症」。研究人員還補充說「他們開發了『世界上第一個減肥裝置』，以幫助對抗全球肥胖流行病」。

本月發表在英國牙科雜誌上的一篇論文更指出，研究人員在為期2周、名為「DentalSlim」飲食控制裝置的試驗中，7名女性每人平均減重6.36公斤。除了最初感到些許不適外，參與實驗者普遍認為該設備「可忍受」。與此同時，「DentalSlim」還具有緊急釋放功能，以防使用者臨時的嘔吐或驚恐發作，不過在為期2周的試驗中，沒有任何患者遇到需用到該功能的狀況，但仍有一名女性承認通過「融化巧克力」來偷吃甜食。

這項發明發布後也在社群媒體上引起熱烈討論，許多民眾紛紛指責研究人員「羞辱胖子並質疑試驗的道德規範」，有人將「DentalSlim」描述為「令人厭惡和不人道的」，另一位民眾則表示這可能會導致不健康的飲食習慣根深柢固。

更有人批評「也許你可以不開發酷刑裝置，而是根據過時和不適當的BMI量表來研究醫學界如何不斷使人們失望」，但研究人員也在論文中指出，該試驗得到倫理委員會的批准、並按照國際準則進行。

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