2天可瘦2kg？韓國健身KOL 15個HIIT動作　助你約會前急救式瘦身

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-05-19 07:00

抗疫關係經常留在家中，因而運動變得愈來愈少，不自覺變胖也相信是不少女士的煩惱。不希望被久久沒見的親朋好友問道「你是否變胖了？」，不妨在約會前兩天，跟從韓國健身 YouTuber AlohaSunny（구선주）的瘦身腳步，透過密集居家運動訓練，在兩天內成功瘦身 2 公斤！

AlohaSunny 推薦的密集運動訓練清單中，總共有 15 個動作，由手臂、腹部、腿部、臀部訓練，以及全身運動都包括在內，因此是一套十分完整而有效的訓練。除了當成急救式瘦身，用以作為日常訓練，每週做三至四次，也是不錯的運動選擇。而在開始之前，AlohaSunny 建議要先做好動態暖身，例如走樓梯來回十分鐘，或是其他簡單的帶氧暖身動作，可以降低肌肉的僵硬情況及受傷風險。

日瘦1公斤的15個HIIT動作，看看YouTuber AlohaSunny的親身示範（點擊放大閱讀）▼▼▼

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