新冠肺炎｜亞洲恐最遲走出疫情陰霾　疫苗不安程度遠高於歐美

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-24 20:00

財經網站消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，亞洲是新冠疫情最早的重災區，有可能最晚結束疫情，尤其是在旅遊方面。

旅遊服務業者柯林森集團（Collinson）的亞太區總裁漢德科克（Todd Handcock）周三說：「由於疫苗接種率的原因，我們預測，亞洲很可能最晚走出疫情。」柯林森集團提供的服務包括旅遊保險以及經營機場休息室。

「用數據看世界」（Our World in Data）的資料顯示 ，亞洲至少接種一劑新冠疫苗的人僅達22.26%，相較之下，美國和英國的比率為53.03%和63.56%。

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漢德科克告訴CNBC，美國、英國和歐洲有更多人重新開始旅遊。他說：「過去幾個月，中國大陸、美國、俄羅斯等市場的國內旅遊都不錯。但從國際旅遊的角度來看，隨疫苗接種率升高——英國是目前領先全球的國家之一——我們會開始看到那裡的旅遊增加。」

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，亞洲推展疫苗接種的進度慢，主因是供應受阻，以及民眾對接種猶豫不決。她說：「全球疫苗的分配非常不公平，亞洲正遭受這種痛苦，尤其是東南亞。」此外，亞洲對疫苗感到嚴重不安，程度遠高於歐洲或其他地區。包括台灣和越南在內的部分亞洲地區，疫情原本被有效控制住，但後來死灰復燃。

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根據法國外貿銀行在5月發布的一份報告，亞洲「有效遏制疫情，導致對疫苗的急迫感降低」，對新開發的疫苗也抱持懷疑態度。

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