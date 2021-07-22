Rolex勞力士錶盒千萬別丟　二手竟值這個價　名牌空盒有何用途？

現在想要入手勞力士（Rolex）熱門錶或是LV聯名鞋款等商品的難度和金額愈來愈高，往往要超定價到誇張的地步才可能順利抱回這些人氣商品；不過隨著TikTok抖音、IG等社群平台的盛行卻也衍生出另一種匪夷所思的現象：那就是像勞力士、其他高端品牌手錶的錶盒或是精品、時尚大廠產品的空盒、紙袋等附屬品的行情也隨之水漲船高。



根據英國《星期日泰晤士報》報道，他們注意到在網路上有許多人在兜售高端手錶品牌或精品品牌產品的空盒或紙袋，而它們的售價可能高達數百英鎊之譜。這是一個讓人感到好奇的情況，不過若和當前多數人熱衷在TikTok抖音、IG等社群軟體分享自己生活的趨勢連結起來，一切似乎又顯得不意外了。

一個吉盒160英鎊起跳 點圖看看拍賣網上的高價空盒商品▼▼▼

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《星期日泰晤士報》以美國年輕的社交名媛Kylie Jenner為例，她目前在IG上擁有2.4億的追蹤者，類似Kylie Jenner這樣的網紅常Po出自家照片分享自己新入手的奢侈品，而背景往往會出現許多名牌的紙袋或盒子，作為背景看起來相當有氣勢又奢華，這帶動了網路上的粉絲們也會想要效法自己偶像的作法，就算他們不一定口袋夠深可以入手一大堆精品和名錶，但買一些空盒、紙袋作為一種另類的炫耀方式倒也不失為一種替代方案。

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這種現象從eBay的銷售分析資料也可以看出端倪，因為在eBay上，高級手錶品牌的空錶盒行情現在也很夯，其中錶盒平均價格最高的品牌是勞力士，一般來說至少都會從160英鎊起跳，另外像是TAG HEUER、BREITLING和OMEGA的空錶盒行情也都不錯。比起這些品牌手錶動輒十幾萬、幾十萬，花費相對便宜的代價購入一些錶盒、紙袋等周邊附屬品顯得容易許多。

此外另一個國外比價網的銷售資料則指出，目前路易威登的空鞋盒平均售價約為74英鎊，至於知名珠寶品牌TIFFANY的蒂芙尼藍空盒，現在在網絡上大概也有50英鎊起跳的身價，而且有的人還會一次購買大量的TIFFANY空盒。

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外媒點出造成這種精品外盒身價高漲的原因有幾個，包括拿來裝飾自己的居家環境，這和前面提到Kylie Jenner的Po文情況類似，也就是在家中擺放許多精品紙袋和盒子，有助於點綴自家空間，當作拍照的背景道具也會很有面子——即使裏面空空如也。

另外一個原因則是和這些精品品牌的光環已經讓他們製作的相關物件都跟著翻紅，本來平凡無奇的紙袋或空錶盒，加上了品牌專屬的設計和Logo後儼然成為一種精品概念的延伸，也許它們的製作成品不像手錶、名牌包和鞋款那樣高，但是品牌價值卻也同步被帶入這些精品的附屬品身上，所以原本材料相近、成本不貴的兩個錶盒，只要印上不同的品牌Logo，它們的身價可能就會有很明顯的落差，反映出市場上強勢品牌的價值與熱門度，而這種空盒、紙袋洛陽紙貴的現象也成了當今社群文化蓬勃發展中所悄悄形成的一種奢侈品次文化。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：錶盒不要丟，比你想的更有價值】