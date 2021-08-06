特朗普擬再戰2024？推出Trump Card當「閃卡」送Fans卻挨批

去年敗選的特朗普（Donald Trump）不甘寂寞，對2024年大選躍躍欲試，也因此超前部署。特朗普團隊4日致函支持者，要求他們加入攜帶紅底金字「特朗普卡」（Trump Card）的行列，不料此舉引來網友嘲笑，批評者還將「特朗普卡」的設計和極右派或納粹的圖像相提並論。



獨立報報道，特朗普去年敗選後，曾暗示可能還會投入2024年選戰，而特朗普團隊在4日寄募款信給支持者，讓他們在四張正面有特朗普簽名的卡片中選擇一張當作「特朗普卡」，因為特朗普認為這些設計都很好看，應該讓美國民眾決定，「他們總是知道什麼是最好的」。

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特朗普在信中說，「特朗普卡」不僅是全美愛國者攜帶的物品，也是各位大力支持「拯救美國」運動的標誌，「你們獲得我全部的信任」。

Twitter上的批評人士認為，特朗普卡和邪教擁有的特點很像，而其中一張卡的設計有隻金色老鷹，也像是納粹德國的帝國之鷹圖徽。

近期YouGov民調數據顯示，儘管特朗普粉絲提出的所有大選陰謀論都被徹底推翻，但共和黨受訪者中仍有66%的人相信特朗普才是去年大選的真正贏家。然而，另據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）4日公布的民調顯示，每十名美國人就有六人認為，特朗普參選2024年大選對美國來說是件壞事。

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