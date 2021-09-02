15歲少年想變Marvel蜘蛛俠與狼人　多次讓蜘蛛咬及注射水銀到手臂

一名15歲少年日前將汞（水銀）注射到體內，只因想變成Marvel中的「狼人」（Wolverine），他還曾引誘蜘蛛咬他，希望能藉此化身為「蜘蛛俠」（Spider-man）。他的案例被公布在美國國家生物技術資訊中心（National Centre for Biotechnology）一份研究報告裏，報告指出這名少年在嘗試這麼多「實驗」後幸好沒大礙。
少年受到X-men漫畫和電影《狼人》角色啟發，拿溫度計裏的汞3度注射到前臂裏，最後導致難以癒合的潰瘍。醫師最後只得進行外科手術，以治療少年的潰瘍並降低他血液和尿液中的汞含量。
少年多次讓蜘蛛咬及注射水銀到手臂 點擊放大瀏覽相關照片（慎入）▼▼▼
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好在少年沒有出現慢性汞中毒的臨床症狀，顯示皮下注射汞較不易引起全身毒性（Systemic Toxicity）。
少年最後切除了潰瘍以及周圍的皮膚，而且他必須接受「分層皮膚移植」。幸好他在術後恢復良好。
報告提到：「精神健康的孩子很少會故意注射汞到體內，通常都是想自殺的嚴重憂鬱症患者，或是為了提高表現的運動員才會這麼做。案例中的少年沒有精神問題，智商正常。」
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