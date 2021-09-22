新冠肺炎｜新西蘭奧克蘭4級警戒封城　黑幫改走私KFC炸雞遭逮捕

新西蘭警方發言人20日表示，2名據稱是幫派分子的男子前一天開着後車廂「滿是肯德基」外賣餐點的汽車，試圖進入紐國最大城市奧克蘭（Auckland），但在途中被巡邏員警發現並逮捕。
CNN報道，奧克蘭現正處於最嚴格的4級警戒，包含外賣服務在內的餐廳持續停業，每一位市民都必須留在家中，僅限基本服務可以運作。不過，新西蘭的其他地區已降為2級警戒，餐廳、咖啡廳、酒吧與夜店均可營業，市民也獲准離開住家。
紐國警方指出，員警當時正在巡邏奧克蘭郊區附近的偏僻小路，注意到一輛形跡可疑的汽車。對方一看到員警即180度調頭加速離開，但最終還是靠邊停車。員警執行搜索時，找到大量肯德基、超過10萬紐幣現金（約54.6萬港元）與「空的盎司袋」（Ounce Bags）。
警方公布照片則顯示，汽車後車箱有着至少3個肯德基炸雞桶、約10杯的高麗菜沙拉、一大包炸薯條和裝有其他肯德基餐點的4個大袋子。
聲明指出，被捕的2名男子年紀分別為23歲與30歲，正從約120公里以南的漢米爾頓（Hamilton）前來奧克蘭，將依被控違反防疫相關法令出庭應訊，並「可能有進一步指控」。據報道，2人可能面對最高6個月的有期徒刑，或最高4千紐幣（約2.1萬港元）的罰金。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】