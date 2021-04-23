10年花70億元改造　巴黎百年地標La Samaritaine重開變科幻玻璃屋

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-23 17:30

說起巴黎的地標，人們總能想到羅浮宮或艾菲爾鐵塔。但如果問一個上點年紀的巴黎本地人，他會脫口而出，莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）。

它於1870年正式開業，是巴黎第一家百貨公司。來這裏買個菜，順便逛一逛高級女裝，還能登上頂樓露台俯瞰塞納河畔的夕陽。這是上個世紀初期巴黎人的日常。然而莎瑪麗丹百貨躲過了普法戰爭的戰火，見證了巴黎的時尚變遷，卻逃不出時代車輪的碾壓。1970年代開始，大型百貨超市、直營店、便利店層出不窮，老舊的莎瑪麗丹百貨逐漸走向沒落，最終被LVMH集團買下全部股份。

收購後，LVMH耗資7.5億歐元（約70億港元），花費15年時間進行了一場改造。他們邀請著名的建築事務所SANAA操刀，主理人妹尾和世曾奪得過普利茲克大獎（Pritzker Architecture Prize）。經過重修後，莎瑪麗丹百貨成了一棟坐擁8萬平米的大廈。從外觀建築中，仍能望見多種藝術風格碰撞的痕跡，引領這座浪漫之城的時尚與前衛。

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然而羅馬非一日建成，修復過程可以說是命途多舛，中間斷斷續續持續了近10年。單是與巴黎市政廳談判溝通，就花了5年。SANAA事務所提交的方案通過後，LVMH集團開始了修復工作。好事多磨，2014年5月，集團突然接到巴黎景觀與美學保護協會SPPEF和法國SOS組織的投訴。他們不允許玻璃幕牆破壞歷史建築。SPPEF的主席Alexander Ghedi態度堅決，他認為新建築與周圍的古典建築群格格不入，「不尊重巴黎的城市視覺特徵」，「將嚴重扭曲巴黎市中心面貌」。迫於多方壓力，2015年時巴黎行政法院撤銷了翻新許可。改造停工。

諸如此類的故事，在艾菲爾鐵塔與羅浮宮入口建造時也曾發生。但真正獨具匠心的建築，經得住時間考驗。LVHM集團董事、歐洲首富Bernard Arnault向法國最高法院提交了此事，請求批准。巴黎市長也站出來說：「現代性並不是遺產的敵人。」最終LVMH集團上訴成功了。他們聘來大量專業團隊，修繕建築的不同部分。修復了5年後，整座建築群以全新的樣貌出現在人們眼前。

為了將老建築原本的樣貌盡可能保存下來，修復團隊付出了最大限度的努力。其中，植物牆是整棟建築中最具歷史意義的部分，上個世紀20年代，它見證莎瑪麗丹引領了轟動世界的新藝術風格潮流。為了將牆面恢復原樣，修復人員重新製作了25塊琺瑯瓷磚。每塊瓷磚都要花上15天的時間，一共焙燒4次而成。盤踞在螺旋樓梯上的鐵製裝飾品長達600多米。經過百年磨損失修，有的失去了對稱效果，有的結構變得極其脆弱。鐵器工坊的匠人們將構件單獨取下，進行拉長或縮短，並重新鍍金。煥然一新後，金色的栗子葉盤旋至玻璃屋頂，在陽光的照耀下熠熠生輝。經過10餘年的努力後，莎瑪麗丹原本計劃2020年春天開業，而疫情讓它的露面一度延遲。直到去年10月，LV的2021春夏時裝秀在這裏舉辦，才讓莎瑪麗丹重新回到了公眾的視野裡。

莎瑪麗丹百貨的創始人夫婦總將「不斷進步」作為企業的座右銘。如今它看遍城市沉浮，見證歷史變革，終於迎來了百年後的重生。無論想要發洩疫情期間積攢的購物慾、探索重修改造的百年建築，還是單純去打卡時髦的新地標，只要熱愛它，每一個人都將有所收穫。因為巴黎人說過：「在莎瑪麗丹，你可以找到一切。」

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