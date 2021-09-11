加密藝術｜Visa擲120萬購CryptoPunk頭像　稱NFT領社交商貿新模式

2021可說是NFT之年，相關新聞消息割據全球媒體版面，各大品牌集團爭相加入戰團，最新一員是世界聞名的信用卡公司。



Visa高調宣佈，花費了49.5枚以太幣ETH（折合約US$15萬；HK$120萬），購下一個CryptoPunk系列的8-bit JPG頭像，稱此舉是為了第一手了解NFT交易，以協助客戶參與其中。

Larva Labs｜CryptoPunk #7610（larvalabs官方網站）

Larva Labs｜CryptoPunk #7610

格式：jpg

尺寸：24 x 24 pixels

版本：1/1

鑄造時間：2017年6月23日

買家：Visa

成交價：49.5枚以太幣



CryptoPunk系列頭像共有10,000個，藉由電腦演算法賦予不同的膚色、髮型、鬍子、口紅、眼鏡、帽子等組合，故長相都是獨一無二。當然，有些角色外觀極為相似，或許只是多了一顆痣的分別。

由於創作靈感源自1970年代的倫敦龐克文化，故許多頭像都頂著雞冠般狂野的髮型，象徵特立獨行、不依常規的審美觀。

Visa買下的頭像為#7610號，特徵如下（數字為該特徵在整體頭像出現的百份比）：

﹒人類女性，38%

﹒火紅色口紅，7%

﹒綠色小丑眼，4%

﹒雞冠髮型，4%



今年5月，9個《CryptoPunk》以綑綁形式登陸紐約佳士得，和一眾大師名畫於晚間拍賣同場獻技，終以近US$1,700萬高價易手。其後，單個《CryptoPunk》#7523號在蘇富比網拍上陣，結果又寫下US$1,175萬成交紀錄。

（佳士得官方網站）

上述兩次拍賣以後，這個8-bit JPG頭像NFT系列在藝術界變得無人不知。截自香港時間8月24日為止，CryptoPunk頭像累積成交額已經超越US$8.6億，為全球第二貴NFT系列，僅次於NFT電玩遊戲《Axie Infinity》。

CryptoPunk被譽為NFT祖師，長期雄霸全球最大NFT交易平台OpenSea成交榜首名，如今Visa高調宣佈入手，相信價格將進一步水漲船高。

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Visa是次選擇在官方網誌宣佈購買CryptoPunk頭像一事，並嘗試解答外間對此次舉動的疑問。

Visa加密部門主管Cuy Sheffield認為，「NFT有能力推動創作者經濟，並降低個人創作者透過電子商貿為生的門檻。這股潮流正引領出社交商貿的新模式，令創作者和收藏家都能擁有更多話語權。」

與此同時，「NFT亦能協助中小型企業發展。電子商貿的興起，雖然令中小企透過網絡接觸世界各地的顧客，但它們仍然需要製作及運送實體產品，帶來沉重的前期成本……NFT讓中小企透過區塊鏈製作電子產品，並即時傳送到（客人的）加密數碼錢包……未來，我們預期加密電子地址將會像電郵地址一樣重要……」

Cuy Sheffield表示，是次購買CryptoPunk是希望學習NFT的相關知識，皆因「若要協助客戶和夥伴參與其中，我們需要以第一手了解一個環球品牌購買、儲存、乃至槓桿投資NFT的先決條件……」

事實上，Visa一直有留意加密貨幣與NFT市場的發展。今年3月，Visa曾宣佈與數碼銀行Anchorage Digital Bank合作，研究以加密貨幣處理交易轉帳。是次CryptoPunk交易，也是由這間數碼銀行擔任中間人角色。

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