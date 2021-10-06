Steve Jobs逝世10周年　驚人舉動推銷初代iPhone　奠定蘋果定位

外媒《CNET》在一篇文章提及蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）曾為了展示iPhone是否耐用，在第一款iPhone尚未正式發表前的不對外媒體預覽活動上，曾經以隨手摔機方式，證明iPhone抗摔程度。



在當時第一款iPhone尚未對外公開情況下，即便現場要求所有媒體不得錄影、錄音，也不能將現場看見內容寫進報道內，但回顧喬布斯的展示方式，依然有不少風險。

當時市場許多說法都指稱，蘋果準備進軍手機市場，若喬布斯以摔手機的展示方式顯示抗摔程度，但最後卻發生手機損傷意外，勢必會造成品牌形象受損，縱使這場媒體預覽活動內容不會出現在當時的報道中，但仍有可能會透過媒體口傳方式傳出。

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不過，也許是因為當時地板上舖設地毯產生緩衝作用，也或者是喬布斯激烈的展示方式有預先做好準備，使得被隨手丟出的iPhone並未產生任何損傷，而現場媒體也因為這樣的展示方式留下深刻印象，並且認定iPhone確實足夠耐用。

後來在2007年1月9日，蘋果透過在三藩市Moscone Center舉辦的Macworld活動，正式揭曉第一款iPhone，並且標榜重新改變智慧型手機使用模式，讓智慧型手機變得真正有智慧，而不像坊間銷售的智慧型手機過於複雜，甚至透過當時以電容觸控螢幕打造的多點觸控操作方式，讓使用者能透過點按、滑動、縮放等手勢操作手機功能。

而蘋果在後續接連推出加入支援3G網絡服務的iPhone 3G，以及功能強化版本的iPhone 3GS，同時也開始加入軟體市集服務，讓使用者能透過app下載安裝方式擴充手機功能，並且推動日後龐大的app經濟規模。

後來許多市場看法認為，蘋果打造iPhone的理念，並非像其他市場競爭對手透過技術展示加入許多看似絢麗，但卻沒有太大實質使用需求，或是不好使用的設計，而是透過減法方式讓使用者能以更簡單方式使用手機，並且更方便達成使用目的。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】