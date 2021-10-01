蘋果才剛剛推出了最新一代的 iPhone，但是關於 iPhone 14 的小道消息卻再次沸騰。這次是關於iPhone 14 和其他後續機型。核心問題是：Apple 會帶來什麼新功能？我們可以在 2022 年期待什麼？

文：GQ.de, Bakery Kung, Jimmy Mo（GQ Taiwan）



更重要的是，誰的話可以相信 ? 在過去幾年內，郭明錤這個名字在外國科技與金融媒體出現的次數多如牛毛，他是業界公認權威的 Apple 分析師，只要他的分析報告一出，各大媒體都搶先爆，因為他之前成功預測 Apple 的技術、產品與交貨量都相當神準。最近這位分析師也加入小道消息的戰場，但是給果粉更大的想像空間，我們來看看關鍵有哪些：

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iPhone 14 陣容：Mini 要變大了嗎？

據郭明錤分析，蘋果應該想在 2022 年完全放棄 iPhone mini，原因是銷量不佳。因此，未來將不再有 5.4 吋螢幕的iPhone了。取而代之的是，蘋果很可能會計劃推出一款低成本的基本機型——稱為iPhone Max。據分析師稱，這款手機配備 6.7 吋螢幕，售價低於 $900 美元大關。

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iPhone SE 會有 5G 版本嗎

iPhone mini 最可能被淘汰的原因是規格不佳又價格太高，郭明錤的報告裡有提到iPhone SE 將在來年有下一代的 5G 版本，然而就設計而言，iPhone 中低階產品本來就不太會變，新一代 iPhone SE 也是差不多，造型類似前一代。郭明錤也指出，該型號基於 iPhone 8 的規格而開發，配備 4.7 吋螢幕。位於 ID 傳感器下方的 TouchID 也應保持不變。

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iPhone 14 的瀏海與相機升級呢？

另一方面，郭明錤預計iPhone 14 將發生重大變化。他談到了帶有 4800 萬像素廣角鏡頭的相機升級 ，許多人不喜歡的「瀏海」會完全消失，而原有位置採用 ID 傳感器設計，把鏡頭埋在下方，也連結了人臉識別的 3D 傳感器。

至於疫情期間大家都期望 iPhone 13 能配備螢幕指紋辨識，才不需要口罩脫來脫去，結果大家失望落空。郭明錤表示這項技術似乎還沒有被克服，甚至要等到 2023 年。

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我們需要可折疊的 iPhone 嗎 ?

郭明錤表示，任何已經期待 Apple 發布可折疊iPhone的人，可能要等更久了，甚至要到 2023 年或 2024 年，這是他根據供應鏈的製程狀態與能力分析出來的，但是延遲的原因不詳。

這些預測是否會成真還有待觀察：像往常一樣，Apple對這些傳言拒絕發表評論。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：iPhone 14 將會有大升級？知名分析師郭明錤爆料接下來 iPhone 將會有「四大改變」！】