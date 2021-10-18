英國超筍工請人　每天睡覺或躺平睇Netflix即賺年薪逾25萬

英國太陽報報道，英國一間企業近期開出超級夢幻職缺，只要天天在家睡覺、瀏覽社交媒體和收看Netflix就能獲得年薪2.4萬英鎊（約25.6萬港元），且每周上班約37小時30分鐘。
英國豪華訂製床公司Crafted Beds現在正招募床墊試睡員，支付年薪2.4萬英鎊，聘請工作人員每周上班37小時30分鐘試睡高品質床墊。該公司會將床墊寄給試睡員，因此試睡員不必前往公司，只要在家就能完成工作。
Crafted Beds行銷經理狄龍（Brian Dillon）表示：「客戶的滿意度對我們來說非常重要，因此我們對開設這個職缺感到非常興奮。儘管現有消費者對我們評價很高，但我們希望確保這個狀況持續。因此聘請床墊試睡員是戰略的一部分。這個角色將成為Crafted Beds團隊不可或缺的一部分。」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】