人工高返工仍不開心？　從「性價比」評估筍工有三項關你老細事！

說到筍工，大家自然會想起「錢多事少離家近，位高權重責任輕」。但這種筍工，通常只在幻想之中出現，現實中更多的是「錢少事多冇收工 冇權有責夾中間」。所以今天半宅職薯就從實際一點的角度出發，列出5大筍工的實務條件，看看你的工作中了多少項。

筍工應擁有的5大實務條件：

+ 14 + 14 + 14

1. 待遇與壓力性價比高的工

世上沒有絕對的筍工，只有性價比高的工。舉一個例子，一份月入二萬但準時放工亦無需再聽電話的工，會比一份月入三萬但24小時on call，無時無刻帶着緊張心情，放假要被迫「自願」回公司OT的工更加筍。

所以一份放工之後便可以真正放下公事的工，更能夠讓你身心得到真正的休息。

2. 不用終日和上司對口對面的工

對於大部分打工仔來說，上司就是工作的來源，也像是偵察機的鏡頭。當上司見到你可以停下來的時候，心裏面就會覺得不舒服，非找一些新工作給你不可。結果就連伸一伸懶腰、飲一啖水都覺得不自然。結果不但無法自己安排工作進度，更要整天裝着緊張的狀態。

所以一份不需要終日和上司對口對面的工，更能夠讓你安排事情的輕重緩急，讓自己有更好的發揮。

相關文章：【辭職】上司朝令夕改、脾氣差最虐心？ 9種老細行為隨時激走人

+ 13 + 13 + 13

3. 能隨着經驗累積而提升自身價值的工

有一些工作，3個月經驗和3年經驗也沒有甚麼分別，例如外賣步兵的工作。也有一些工作會隨着經驗累積而令你身價有所提升，例如技術性的專門工作或者管理工作。前者會隨着你精力逝去而失去競爭力，後者卻像醇酒一樣愈放愈香醇。

所以一份能夠令帶給你有價值經驗的工，更能夠幫助你在日後提高身價。

4. 上司會摺起衣袖和你拍住上的工

一個會間中摺起衣袖，落手落腳和你拍住一齊工作的上司，會比那些把自己擺得高高在上只顧發司號令的上司，更了解實際工作中的難度，從而給予更切實可行的指示。而更重要的是，這些上司通常能夠真切的明白顧客不一定是對的，進而在有需要的時候挺身而出，維護下屬的尊嚴。

所以若果上司能夠接起衣袖落手落腳工作，作為下屬的便無須裝模作樣以滿足上司的離地期望，更加無須為上有政策下有對策而煩惱。

相關文章：搵工｜老細親力親為講人情味未必好？ 神隱老闆這方面或更強…

+ 22 + 22 + 22

5. 無須為辦公室政治而煩惱的工

在職場中，最難的從來不是做事，而是做人。在職場中應付小圈子、「大細超」、對事不對人……等等，往往令打工仔左右為難，身心疲備。但要在職場中杜絕辦公室政治，首先老細必須是一個辦公室政治高手，具敏銳的觸覺，在辦公室政治滋生的時候便立即加以撲滅。

所以能夠跟着一個挑通眼眉而又討厭辦公室政治的老細，更能夠讓你把精力集中於真正的工作之中，以實際工作能力去表現自己。

結語

說到這裏，大家可能會問：那麼世界上是不是真的沒有「錢多事少離家近 位高權重責任輕」的筍工呢？我可以很肯定的回答，除非老細就是你的爸爸，否則一份工的薪酬待遇必然和工作壓力掛勾。打工仔要追求的，其實就是一份性價比高的工而已。

相關文章：升職上位｜少女峰食杯麵貴得有道理？ 3大建議累積職場稀缺形象