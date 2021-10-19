王室傳記作家：梅根凱特曾為婚禮吵架　從不親密全因「這問題」

英國王室成員間的愛恨糾葛，宛如全球最知名的肥皂劇內容，不僅世人有目共睹，還時不時會有「王室專家」插一腳提出評析，而「梅根：荷里活王妃」的作者安德魯莫頓（Andrew Morton）透露，當梅根在那邊忙着籌備婚事，凱特也還在懷着小兒子路易，根本只能管好自己的健康、沒力氣再去理梅根，果然在兩個女人各有各的焦頭爛額事之微妙時刻，婚禮試裝成了衝突引爆點，兩個人都覺得自己受了委屈。



打從嫁進去就貼「未來英國王后」標籤的凱特，一路受到皇室人員的周全呵護，只是懷孕並不能由別人代勞，一切的不適都得自己忍下。她每一次懷孕都有妊娠劇吐，相當不舒服，也因此真的沒有力氣去跟梅根建立姐妹情誼。她和梅根並不如兩人同樣無緣見到的已故婆婆戴安娜，以及戴安娜小叔的妻子「佛姬」那樣，本來就已是好友，自然沒有什麼姐妹不和的問題。

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凱特和梅根少數幾度在公眾眼前併肩而坐談笑—觀賞網球賽的那時，兩人其實還正在了解彼此，根本離「閨密」差很遠。後來隨著梅根不能適應皇室生活、與丈夫哈里一起到美國發展，與凱特的圈子又隔了一個大西洋，想要拉近距離就更難上加難。

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