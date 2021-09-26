梅根返美後密謀重返荷里活　Marvel、DC超級英雄電影主角成首選

神奇女俠，還是黑寡婦，或者Marvel隊長？演員出身的英國哈利王子愛妻梅根，似乎仍無法忘情與演藝圈，正積極運作重返大銀幕，鎖定超級英雄片，而且絕對不是跑龍套或友情客串，必定是主角之一。



現在剩下的問題就是，漫威和DC，復仇者聯盟和正義聯盟，梅根到底要參加哪一掛？

消息來源透露，早在2020年初，梅根的經紀人就開始積極物色適合梅根演出的超級英雄大片與角色，只是後來因為新冠疫情爆發而被迫暫緩。

相關圖輯：數據分析Marvel女英雄 紅女巫極性感卻只排第三 黑寡婦排第幾？▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

甄子丹「怒火」狂破55億 「捍衛4」拍一半飛巴黎會影迷

甄子丹難忘導演陳木勝愛電影 盼遺作「怒火」傳遞精神

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】