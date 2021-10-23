美媒翻出拜登20年前發布社論：美國沒義務保衛台灣

10月21日，美國總統拜登（Joe Biden）承諾將會「保衛台灣」。不過，22日，美媒卻披露，20年前，拜登曾公開反駁時任總統小布殊（George W. Bush）「保衛台灣」的言論，並表示「美國沒有義務保衛台灣」。



10月21日，拜登在參加電視節目時，有人提問稱，「美國是否會保衛台灣？」拜登回答：「是的，我們有這樣做的承諾。」

不過，10月22日，《紐約時報》卻披露了一篇拜登在2001年寫的評論文章，當時拜登在文章中反駁小布殊稱，「美國沒有義務保衛台灣」。

文章稱，2001年4月25日，有人向剛當選總統的小布殊提問，如果台海發生衝突，美國是否有義務保衛台灣。小布殊回答稱：「是的，我們知道，中國人必須明白這一點。是的，我會的。」採訪者又問：「用美國軍隊的全部力量？」小布殊回答稱，將「不惜一切代價」 幫助「台灣自衛」。不過，後來，小布殊糾正了自己的說法，稱將遵守「一個中國」政策。

圖為2010年1月16日，美國時任總統奧巴馬、前總統克林頓和前總統小布殊於白宮玫瑰園出席活動。（美聯社）

2001年5月2日，時任特拉華州參議員拜登在《華盛頓郵報》發表題為《在台灣問題上不夠靈活》（Not So Deft On Taiwan）的文章，反駁了小布殊的說法。

拜登在文章開頭便指出，「在外交和法律中，言語很重要」。拜登指出，在「保衛台灣」的問題上，美國長期以來一直奉行「戰略模糊」政策。在這種政策下，美國「保留使用武力保衛台灣的權利」，但在「可能會，或可能不會進行干預的情況保持沉默」。但現在，小布殊的行為讓「戰略模糊」策略變得更加含糊不清，這算不上是進步。

拜登稱，他是1979年投票贊成所謂「與台灣關係法」的人之一，但是，「我仍然致力於這樣一個原則，即台灣的未來只能通過和平手段來決定」。「自從我們廢除了《1954年共同防禦條約》以來，美國沒有義務保衛台灣。」

拜登稱，美國應該依據「與台灣關係法」行事。該法案要求總統在「台灣安全受到任何威脅」時通知國會，並規定稱，總統和國會應根據憲法程序確定美國的適當反應。

2021年10月20日，美國總統拜登在飛往賓夕法尼亞州斯克蘭頓的途中，在馬利蘭州安德魯斯空軍基地登上「空軍一號」時敬禮。（AP）

拜登強調，在外交上，「保留使用武力的權利與事先要求自己保衛台灣之間，有着巨大的區別。」另外，在法律上，拜登稱，義務和政策也是天壤之別。「如果是在『義務』 和『政策』之間做出選擇，為什麼大家會覺得（小布殊的言論）是對的？」

拜登還寫道：「總統在外交政策領域擁有廣泛的決策權，但他作為總司令的權力，並不是絕對的。」因此，拜登指責小布殊稱，「他對細節的忽視損害了美國在盟友中的信譽，並在環太平洋地區造成了混亂。」最後，拜登再次強調，「語言很重要。」

對於拜登為何在成為美國總統後改口，《紐約時報》稱，這可能反映出一種「希望加強拜登政府的語言（表達），以對抗中國的新力量」的願望。