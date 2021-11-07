梅根致電遊說支持有薪家庭假　自稱「薩塞克斯公爵夫人」議員錯愕

美國民主黨人計劃將有薪家庭假納入社會開支和氣候政策法案。美國《政治報》（Politico）報道，英國哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan）本週致電參議員遊說，還自稱是「薩塞克斯公爵夫人」。不過參議員似乎不太受落。



英國廣播公司（BBC）報道，緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）的女發言人表示，柯林斯很意外梅根來電。柯林斯似乎不樂見英國王室成員的遊說。她告訴《政治報》：「我很意外，她打我的私人專線，並介紹自己是薩塞克斯公爵夫人，有點可笑，我很樂意跟她聊聊，不過我更加在意緬因州人對此的看法。」

《政治報》報道，梅根還致電另一位共和黨籍參議員、西維珍尼亞州的卡皮托（Shelley Moore Capito）。卡皮托表示，梅根來電時她正在開車，而且沒有來電顯示，原來以為是西維珍尼亞州民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）打來。

卡皮托回憶當時的情景：「我在我的車子裏，正在開車，電話沒有來電顯示，說真的……我以為是曼欽打來，他的來電向來沒有顯示，然後她開口：『參議員卡皮托嗎？』，我說：『是啊。』，她說：『我是梅根，薩塞克斯公爵夫人。』」

報道稱，紐約州民主黨籍參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）把柯林斯和皮卡托的電話號碼給梅根。陸天娜力主有薪家庭假納入法案。

美國總統拜登（Joe Biden）推出1.75萬億美元開支法案，其中納入有薪家庭假勢將面臨共和黨人和溫和派民主黨人的反對。美國是唯一沒有立法規範有薪產假的富裕國家，目前大約只有21%的美國勞工可以於產後向資方申請有薪產假。

傳統來說，英國王室成員一向保持政治中立。但已經脫離王室的梅根上月曾發表致國會的公開信，支持推行有薪家庭假。身為兩孩之母的梅根稱，在職媽媽或家長面對出勤和受薪之間的掙扎，選擇犧牲任何一方都有重大的代價。