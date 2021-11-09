女友當着億萬富豪面前狂黏男神里安納度狄卡比奧　貝索斯呷醋宣戰

有錢不夠看！亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與主播女友桑契斯（Lauren Sanchez）日前受邀出席洛杉磯電影晚宴，席間與荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）寒暄時，桑契斯竟然整個人貼上去，完全無視身旁的億萬富豪男友，影片隨後在網絡瘋傳，貝索斯今天（9日）也在Twitter向里安納度狄卡比奧宣戰，散發濃濃醋意。



根據網絡上流傳的影片顯示，57歲的貝索斯與51歲的桑契斯在晚宴上與里安納度狄卡比奧交談，不過身着緊身禮服的桑契斯竟然無視男友，整個人貼在里安納度狄卡比奧身上，而且直直盯着他看，如同迷妹般投射崇拜眼神，而全球第二富豪貝索斯則反被冷落在一旁，完全搭不上話。

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貝索斯這口氣忍不下去，他今天則在Twitter上轉發這則影片，還標註里安納度狄卡比奧的帳號寫下「李奧，你過來一下，我給你看個東西」，附上的照片則是他露出超壯肌肉，靠在一塊告示牌上，上面寫著：「危險！陡壁懸崖，跌落沒命。」宣戰意味濃厚，意外讓人見識到貝索斯吃醋的一面。

身家高達2010億美元的貝索斯慘被里安納度狄卡比奧比下去，網友都覺得相當有趣，紛紛轉發這則影片，還拿里安納度狄卡比奧開玩笑「他要失去亞馬遜會員資格了」、「貝索斯會把亞馬遜網站上他所有的電影都拿掉」、「他會不會被送到外太空呢」還有網友戲稱「桑契斯如果能成為里安納度狄卡比奧第一位25歲以上的女伴，這會比她跟貝索斯交往更讓我佩服」。

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

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