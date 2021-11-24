英國水公司揭5種被沖進馬桶的最詭異東西　引同行分享：還有這些

英國一家水處理公司South West Water日前分享在馬桶撈到5樣最詭異的物件。
South West Water公布5樣東西依序為小孩的玩具、假牙、金魚、軟材質的球、20英鎊，撈過最貴的物件是「雷朋（Ray Ban）牌太陽眼鏡」。
許多網友認為這個名單很搞笑，有人坦承「之前家裏魚死了以後，曾把牠沖進馬桶裡……」，還有人問：「你們撿到20英鎊可以佔為己有嗎？」
影片引出大批同行分享撈過更多被沖進馬桶的奇怪東西（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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另一位網友提到她的家人也在自來水公司上班，發現「襪子」也是人們常沖進馬桶的東西，對此South West Water認同表示：「沒錯，我們也撈過很多襪子！」一名自稱在污水處理廠工作的網友則透露：「我還撈過鞋子、洗衣袋、打火機和肥皂。」
South West Water在官網上解釋，馬桶排水管是處理人類排泄物、衛生紙和水的簡單管道，建議人們沖馬桶前三思。可以沖的東西是水和身體產物（但頭髮和指甲屑不行）、可沖馬桶的衛生紙。South West Water補充濕紙巾跟紙巾仍會造成堵塞，不應沖洗，衛生棉等生理用品也不該沖進馬桶。
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