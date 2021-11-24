NASA美女工程師搵兼職　意外掀「薪水不如外界想像高」討論

美國國家航空暨太空總署（NASA）一名女工程師，透露自己正在尋找兼職工作，網友們得知消息都相當震驚，更哀嚎連NASA工程師都必須要找兼差，「是不是等於未來沒希望了？」還有網友透露，NASA的工作性質就是公職，因此薪水並沒有外界想像的高。



根據《每日郵報》報道，凱莉（Kelly）在NASA的德州侯斯頓太空中心擔任工程師，她在日前於TikTok上傳一段影片，透露自己參加蘋果（Apple）及蒂芙尼（Tiffany & Co.）的兼職面試，而且還成功拿到兩家公司的offer，最後凱莉選擇到蘋果兼職，因為她希望可以好好享用員工折扣。

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該影片曝光後至今已有370萬次的觀看次數，同時引起眾人熱議，許多網友好奇為何凱莉明明在NASA工作，還需要尋找其他兼職，紛紛留言表示「如果連在NASA工作的人都需要第二份工作，我對我的未來沒有希望了」、「如果NASA的工程師都需要打工，那我只能嫁給有錢人了」、「NASA也付不起高薪水嗎」、「NASA工程師竟然在找蘋果跟蒂芙尼的兼職？我有聽錯嗎？」

凱莉後來也出面解釋，表示會想要找兼職工作，純粹是為了想賺更多錢，才可以頻繁的回到威斯康辛州探望家人，她也表示自己很喜歡NASA的工作，薪水其實也蠻不錯的，只是因為房租很高，加上自己還有學貸、車貸，因此想多賺一點錢，並且強調自己並不是在找新的全職工作。 凱莉記錄下自己去蒂芙尼面試的過程。

有網友就透露，很多人都以為在NASA工作很酷、很厲害，不過他指出「基本上就是公職，薪水沒有到非常多」。根據求職網站ZipRecruiter的數據顯示，德州侯斯頓工程師的平均年薪是8萬7880美元（約68.5萬港元），不過相較於全美國工程師的平均年薪為9萬5114美元（約74.2萬港元）相對少了一些。

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