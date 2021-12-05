英國男屁股跌坐「二戰砲彈」插入直腸　軍方怕有大爆炸衝往醫院

一名英國男子日前在家中大掃除時，不慎一屁股跌坐在一顆二戰時期的「反坦克砲彈」上，沒想到砲彈竟剛好卡在他的直腸內。事後男子被緊急送往醫院治療，警方也不敢鬆懈，立即聯絡英國陸軍爆炸物處理小組到現場待命，所幸最後確認該枚砲彈沒有爆炸風險，男子也僅受到輕傷。



根據英國《太陽報》報道，這件事發生在英國當地時間12月1日早上，一名男子因砲彈卡在屁股裏，被送往格羅斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）急診室治療。

當地警方透露，當警方接獲通報趕到現場時，砲彈已經被移出體外，隨後陸軍拆彈小組也對該枚砲彈進行檢查，確認沒有爆炸風險。英國國防部也證實，事發當天曾應警方要求，英國陸軍的拆彈小組曾被徵召到格羅斯特郡。

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《太陽報》報導稱，該名男子在就醫時向醫生解釋，自己的興趣是收集軍事物品。意外發生時，他正在整理收藏，結果不小心滑倒，一屁股坐在地板上的砲彈，才會導致此事發生。

院方表示，若砲彈刺穿男子的直腸，恐怕會造成生命危險，不過男子已經出院，應該很快就能夠痊癒。

英國國防部消息人士受訪時表示，該枚砲彈確定是二戰時期的57mm反坦克砲彈，長17公分。不過，消息人是指出，那枚砲彈基本上已經是一塊惰性金屬，因此「至少不會危及其他人的生命」。

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