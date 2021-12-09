撐過特朗普別追我？美民調：七成民主黨大學生不和共和黨粉絲約會

愛情、政治難分離！美國最新研究顯示，支持民主黨的大學生當中，有超過7成不願與曾投票給美國前總統特朗普（Donald Trump）的對象約會，不過相對看來，共和黨年輕支持者較不在意政治理念，只有3成表態不跟投給總統拜登（Joe Biden）的選民約會。



美國新聞網站Axios與世代實驗室（Generation Lab）共同製作民調，他們在上月18日至22日對850名大學生進行調查，詢問他們跟「投給與自己相反政黨總統候選人」約會或交友意願，根據釋出的最新民調結果，民主黨遠比共和黨更在意政治理念。

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在事業合作方面，30%民主黨支持者不願與共和黨一起工作，共和黨支持者此題比例則為7%。若問到交友願意時，37%民主黨選民不願和共和黨做朋友，但共和黨選民則僅有5%不願結交民主黨支持者。

此外，41%民主黨選民不會在共和黨的商店購買東西，共和黨支持者則只有7%不會支持民主黨的生意。當論及約會意願時，有高達71%民主黨選民不和共和黨的約會，共和黨選民在這題的否定態度也較為明顯，有31%不和民主黨選民約會。

進一步分析結果顯示，民主黨支持者在墮胎、LGBTQ及移民等人權議題上表達強硬立場，他們也認為，共和黨由特朗普領導以來，許多價值已經偏離主流民意，因此在這份民調當中，否定的表態率也比共和黨高出許多，而讓人意外的是，過去男性較常被認為政治狂熱，不過此民調則顯示，女性較會在個人選擇中摻入黨派立場。

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