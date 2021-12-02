特朗普總統大選辯論前就確診？　前幕僚長新書：3天前一度陽性

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內最後一位白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在即將出版的新書中爆料，特朗普去年在與民主黨候選人拜登舉行第一場電視辯論的前三天，新冠病毒檢測一度呈現陽性。特朗普則發表聲明指，梅多斯的說法是「假新聞」。



英國《衛報》報道，梅多斯在回憶錄中指出，儘管特朗普知道候選人都被要求必須在辯論會開始前72小時接受病毒檢測，取得陰性結果證明後才能出席，但「沒有任何人事物能阻止特朗普參加」。梅多斯在書中說，特朗普確診感染新冠病毒後，不久便透過另一種檢測取得了陰性結果。

特朗普與拜登的首場辯論於去年9月29日在克里夫蘭登場，當時特朗普74歲，拜登77歲，兩人都屬於染疫高風險族群。特朗普則在去年10月2日宣布確診新冠肺炎，白宮當時表示，特朗普收到確診結果後一小時便發布消息，當晚就住進醫院。

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梅多斯的回憶錄《統帥的幕僚長》（The Chief's Chief）即將在下周出版，衛報周二取得一份副本。梅多斯在書中說，特朗普在9月26日出爐的病毒檢測結果呈陽性，讓白宮感到震驚，在此之前，特朗普看起來「有點累」，懷疑可能「有點感冒」。

梅多斯說，由於當時使用的檢測工具是舊款，再次用另一款較新的器材檢測後，出現了陰性結果，而特朗普後來的態度就像什麼事都沒發生過一樣。

對此，特朗普1日發表聲明稱，梅多斯的說法是「假新聞」。

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