美國40多歲婦人冒用女兒身份讀大學　警方：男友竟以為她22歲

美國密蘇里州發生一起離譜案件！一名48歲婦人被發現長期盜用自己女兒的身份，還領取大學補助、申請學生貸款以及考取駕照，而婦人男友甚至以為「她是22歲」，讓員警和校方都瞠目結舌。



根據紐約時報報道，美國48歲女子歐格斯比（Laura Oglesby）兩年多來冒用女兒的身分申請西南浸會大學，假裝自己是20多歲的大學生，藉此獲得助學貸款、獎學金、經濟補助以及上課書籍等，甚至還去考駕照。

男友以為22歲警方也難以置信 點圖看看歐格斯比照片及案情細節▼▼▼

+ 12

警方對此難以置信，竟然校園中沒人懷疑歐格斯比的身分，「她有些男朋友相信她就是22歲」。而被冒用身份的女兒也不知情，因為她和歐格斯比長期疏遠，很少在連絡。歐格斯比對於所犯下的罪行供認不諱，她承認冒用身分拿到社會保障卡，也用它申請密蘇里州的駕照。還承認利用社保身分報名就讀西南浸會大學，申請學貸、獎學金、經濟補助以及書籍等。

警方指出，歐格斯比可能面臨會被判刑5年聯邦監獄監禁，而且不能假釋。由於歐格斯比已認罪，根據認罪協議，她還必須向西南浸會大學和她的女兒總共賠償17521美元。美國東北大學（Northeastern University）犯罪學和刑事司法教授直言，在美國社會中，身份盜竊及詐領社會補助可能是「一種非常普遍的現象」，根據一份聯邦報告指出，從4月1日至9月30日，有超過27萬項社會補助詐騙，其中超過16萬項都是犯人冒名頂替領取的。

【延伸閱讀】日男拍拖7年 從未發現女友竟然係大自己25歲美魔女 結局有洋蔥（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：

曾出奇招藉義肢避接種 義牙醫已施打改口讚疫苗

聖誕樹起火了！ 美國巨大聖誕樹被縱火 網喊「火樹銀花」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】