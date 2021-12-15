魷魚遊戲翻版？美國老師跪地搶錢被批有辱人格　主辦單位道歉

英國《衛報》報道，美國南達科他州最大城蘇瀑10位老師11日晚間參加一場由當地貸款機構CU Mortgage Direct舉辦的慈善活動，老師們須在冰上曲棍球場上，爭取5分鐘內搶奪總價值5000美元的現金，為購買課堂用品籌集資金。這場比賽被批「有辱人格」，也被批就像熱門影集《魷魚遊戲》場景。



社群網站流傳的比賽畫面顯示，老師把美鈔塞到套頭羊毛衫和帽子裏，觀眾則歡呼雀躍。

▼▼▼即睇老師跪地搶美鈔的情況！▼▼▼

CU Mortgage Direct行銷發言人克努德森告訴當地阿格斯領袖報：「就最近兩三年教育界發生的事來看，我們認為這種比賽對教師是很好的團體活動。」

美國教師聯盟主席蘭迪．溫加頓推文說：「這感覺上是有辱人格。老師不應該為課堂用品搶撿鈔票。當然人們或許會覺得很好玩，不過從旁人觀點看這很可怕。」

（編按：舉行這場比賽的冰上曲棍球隊Sioux Falls Stampede以及捐款的CU Mortgage Direct於13日為此事道歉，稱舉辦活動「原意是想讓教師們有積極且有趣的經驗，沒想到對教師和以及整個教育界構成侮辱」，為此深感懊悔與歉意。）

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JUST IN: An arena in South Dakota is holding a “Dash for Cash” where teachers get on their knees and fight for one dollar bills that they can use for classroom supplies while spectators watch and cheer. (h/t @AnnieTodd96) pic.twitter.com/jIht84Ls9W — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 12, 2021

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