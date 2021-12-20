筆電存萬枚Bitcoin被當垃圾拋掉　男子億萬富翁夢碎：瞬間崩潰

現今虛擬貨幣眾多，其中比特幣的呼聲更是在近年來越來越高漲，讓不少人紛紛投入其研究。不過就有位網友於美國網路論壇Reddit上發表自己曾購買比特幣的經歷，而因為自己媽媽一個無心的舉動，他也從此陷入無窮的痛苦之中。



根據《太陽報》報導，有位Reddit用戶日前以「比特幣毀了我的生活」為題發文，指出2010年當時為大學生的他在室友的說服下，花費了約50英鎊（約516元港幣）的價錢購買了1萬枚比特幣，並利用密鑰將比特幣從USB傳輸到自己筆電上。然而時間飛逝，原PO也很快地忘了此件事的存在，但鑑於比特幣近年來價值的飆漲，他才憶起自己曾購買過比特幣，並立即衝回老家尋找當年那台筆電。

【延伸閱讀】美國婦人辭職「執垃圾」月入數萬 專去這些地點尋寶生財方法曝光（點圖了解更多）▼▼▼

+ 19

不過待原PO回到家後，才發現該筆電已損壞多年，且早被媽媽丟進垃圾桶。發現真相後的他瞬間崩潰，更表示「我真的暈倒且非常生氣、困惑、震驚，有許多的情緒都無法形容我現在的感受。」而依據現今幣值計算，這些被丟失的比特幣價值3億英鎊（約30億港幣），一夕間損失大筆金額的原PO也因為此事陷入精神崩潰，並患有憂鬱症，他透露每天都會想到自己將可能成為富翁的夢，並對媽媽擅自丟棄筆電的行為感到相當不滿。

最後他也指出，儘管曾試圖幫助自己的生活重回正軌，但只要一看到比特幣升值的消息就會更加深自己的抑鬱，「我仍然身無分文且和父母住在一起，我也討厭我的工作。我有朋友，不過卻不怎麼說話，我的生活已經和以往不同了。比特幣毀了我的生活，又或是我讓它毀了我的生活，無論我活多久，這件事都會持續壓抑著我。」

【延伸閱讀】日本主婦帶埋個女去沙灘執垃圾竟月入50萬円 原來專執呢樣咁好賺（點圖了解更多）▼▼▼

+ 24

延伸閱讀：

夢到中獎！美女買刮刮樂試手氣 爽抱回830萬

【本文獲「TVBS」授權轉載。】