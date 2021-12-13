400年前預言變種Omicron成真　「神鬼先知」再料2022年降8大災難

法國著名星象大師諾查丹瑪斯（Nostradamus）於400多年前撰寫《諸世紀》（原名《百詩集》），內容多次成功預言歷史事件，讓他有「神鬼先知」一稱。當時諾查丹瑪斯歷經歐洲黑死病大流行，事後在書中曾提及「Delta」與「Omicron」等字詞，預言現在新冠肺炎變異株的出現，而他還指出2022年將遇見8大災難。



綜合外媒報道，諾查丹瑪斯在《諸世紀》中預言可能會有流星撞擊地球，2022年時會頻繁出現大量流星和小行星雨，天空中將出現由火構成的長長火花軌跡，可能會造成很大的破壞，而諾查丹瑪斯的意思不僅意味着小行星可能撞擊地球，恐怕還會影響海洋震動，發生地震，進而引起海嘯。

點擊圖片看諾查丹瑪斯曾預言中了那些事件：

另外諾查丹瑪斯指出，2022年全球將遇到8大災難，包括通貨膨脹嚴重，美金幣值大跌，全球經濟蕭條、法國遭逢洪水、火災和乾旱等，最後導致經濟損失和民生蕭條；他預言各國關係日漸緊張，衝突一觸即發，人口死傷慘重；全球飢餓愈趨嚴峻，不少人將因此餓死；還有一名國際領袖會逝世，引起軒然大波；最後則是全球氣候異常，導致農作物、漁獲銳減，各國資源短缺，開始掠奪物資引發戰爭。

相關圖輯：印度神童小兒科？這占星大師400年前已「神預言」Omicron變種病毒（點圖了解更多）▼▼▼

+ 6

諾查丹瑪斯在西元1566年離世，生前他是法國當時知名的醫生、占星術師及預言家，他曾在《諸世紀》提及「在雙魚座相遇的兩隻閃亮的魚」，由澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）意外發現成功預言了如今新冠肺炎「Delta」與「Omicron」的出現；事實上諾查丹瑪斯的《諸世紀》多次預言全球大事，包括法國大革命、美國911恐襲、美國前總統甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺身亡等。

【相關文章】港再增Omicron個案｜印度神童又中！傳播力強過Delta 即睇勁成點（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

早知Omicron爆發！「神鬼先知」4百年前預言成真

【本文獲「TVBS」授權轉載。】