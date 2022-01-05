美國昆蟲學家用芝士做實驗　發現蚊子最愛這味道　哪類人最易被咬

蚊子是大眾的天敵，不僅被叮咬後會感到奇癢難耐，每當深夜入眠或在野外時，蚊子的騷擾及嗡嗡聲更是讓不少人覺得相當煩躁。



近日美國一名昆蟲學家進行了蚊子的相關研究，並發現了臭腳味與一款芝士的關聯性，由於兩者的細菌散發着相同氣味，也更容易被蚊子叮咬。

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根據《每日郵報》報道，美國昆蟲學家克萊恩（Dan Kline）花了數年的時間在研究蚊子，而在1990年，他進行了一項研究，以測試蚊子是否會被散發特殊氣味的芝士所吸引。在嘗試各式的組合及變化後，他則發現了「藍芝士」及「林堡芝士」最受蚊子歡迎，且更易吸引到蚊子。

其實，林堡芝士與臭腳味之間是具關聯性的，因為林堡芝士製作時的細菌基本上與人腳趾間的細菌相符，根據先前一篇發表於《Trends in Parasitology》期刊指出，有研究發現蚊子會被一種名為Brevibacterium linens的短桿菌所吸引，也是這個細菌使林堡芝士散發濃烈的氣味，且同樣存在於人類的腳中。為了證實該論點，克萊恩也進行了測試，並將自己穿了四天的襪子擺到蚊子前面，而後也發現這些蚊子很快就被襪子的氣味吸引了過去。

此外，他也發現蚊子會被人體皮膚上的細菌及嘴巴裏呼出的「揮發性化學物質」氣味所吸引，其他因素如體溫、基因、所使用的化妝品或是人們對叮咬反應的程度，皆影響着自己是否會被蚊子叮咬的關鍵。然而，不同的蚊子也會被不一樣的身體部位所吸引，諾里斯（Dr Norris）表示：「目前已知有些蚊子會咬腳踝或是臉頰，因此吸引牠們的身體部位可能散發着不同的揮發物。」

另外醫學昆蟲學家韋伯（Cameron Webb）更是對蚊子行為作出不同的解釋，並消除了大眾對「吃某些食物能消除蚊子」的迷思，例如吃香蕉及喝啤酒會容易吸引蚊子，及食用大蒜及維生素B營養品能夠驅蚊等，韋伯指出這些說法並無根據，「儘管食物或飲品可能會稍微改變對蚊子的吸引力，但改變飲食仍不會阻止你使用殺蟲劑或驅蟲劑」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】