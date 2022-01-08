哈薩克拳擊女孩5年間再進化　曾30秒揮221拳　今更徒手打凹「它」

先前來自美國密歇根州的男孩利亞姆（Liam Hoekstra）因為從3歲起就擁有渾身肌肉，被認為是全球最強壯兒童，如今就連女孩也不遑多讓！來自哈薩克的女孩薩瓦卡索夫（Evnika Sadvakasov，或作Evnika Saavakass）5年前因一段1分鐘內裸拳打破房門的影片爆紅，當時她才年僅8歲，如今她持續成長，赤手空拳就能擊凹鐵門。



根據英媒《太陽報》，薩瓦卡索夫於2016年被拍到能在1分鐘以內，靠着輕巧的手段與姿態成功揮出100拳，不僅以拳擊姿態輕鬆打破房間木門、更能揮拳在1分鐘內擊倒樺樹，成為舉世矚目的焦點，更曾登上俄羅斯當地的實境真人實況節目《比任何人都好》（Luchshe Vseh），在30秒內揮出221拳打擊俄羅斯拳擊傳奇人物瓦盧耶夫（Nikolai Valuev）手持的電子板。

睇相看看薩瓦卡索夫這個少女有多厲害：

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報道指出，5年前薩瓦卡索夫與她的父母定居在哈薩克東北部的巴甫洛達爾（Pavlodar），如今12歲的她隨着父母、7個兄弟姊妹移居至俄羅斯的沃羅涅日（Voronezh），每周有5天時間都會與7個兄弟姊妹向父親魯斯塔姆（Rustam）接受拳擊訓練，她的父親是一名職業拳擊教練，大部份訓練在住處周圍樹林進行，用樹木當作沙袋。

從最近公開的影片中，可以見證12歲的薩瓦卡索夫「成長進化」的歷程，她在體型、拳擊技術愈趨成熟，現在更可以赤手空拳打凹鐵門，強大的力氣也可直接撞開鐵門。

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魯斯塔姆在培訓薩卡瓦索夫的拳擊技術上使出全方位性的努力，他驕傲表示，「當女兒4歲的時候，我注意到她展現出美麗的拳擊動作，這才終於發現到她比一般孩子更加傑出傲人的天賦。她4歲時可以完成高年級孩童的任務，是個很細心、敬業的女孩。」

薩卡瓦索夫雖然平時「兇狠好鬥」，但私下卻有着充滿少女光環的一面，在她的社群網站帳戶裏也可以看到她與親友開心出遊的相片、有時甚至能跟隨音樂起舞；不過拳擊仍是她的生活重心。

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